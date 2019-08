Ist es Koketterie mit dem Alter, mit dem nahen Tod? „Where will I go, wohin geht die Reise, wenn ich sterbe?“. Gibt es einen Himmel oder geht es in die brennende Hölle? „Burning hell“, ein Blues von John Lee Hooker, gesungen vor einer Video-Leinwand aus Höllenflammen und Blitzen, ist die Eröffnungsnummer der Show des mittlerweile 79-jährigen Tom Jones, die in Ludwigsburg so schnell nicht vergessen werden dürfte.

Seit mehr als 50 Jahren im Geschäft, sang sich Jones im Schlosshof von Ludwigsburg vor 3500 Zuschauern durch die Jahrzehnte seines eigenen Schaffens und durch nahezu sämtliche Stilrichtungen der Pop-Musik: vom Folk-Song, den schon Johnny Cash gesungen hat, bis Boogie Woogie, vom Country bis hin zu düsterem Hardrock im Stil von Black Sabbath bei „What’s the soul of a man“ von Blind Willie Johnson.

Nichts fehlte. Weder die alten Hits wie „It’s not unusual“, das selbst die Generation 60 Plus schon als Fünfjährige im Radio gehört haben, noch sein späterer großer Hit „Sex Bomb“, der seine Karriere als Popsänger, bei der Veröffentlichung war er immerhin schon um die 60, noch einmal kräftig beförderte. Nostalgie eines gealterten Show-Stars? Keine Spur davon. Mit neuen Arrangements gab Jones den altbekannten Melodien eine unerwartete Richtung. „Delilah“, einer seiner größten Hits, entfaltete sich über einem Rumba-Rhythmus. Für „It’s not unusual“ ließ sich Jones vorne an der Rampe von Congas und Akkordeon begleiten, umgeben von seiner durchweg gut auflegten Band, das Schlagzeug blieb für den Song unbesetzt.

Diese enorme musikalische Bandbreite bewältigte der 79-Jährige in knapp zwei Stunden ohne jede Spur von Ermüdung, wenn auch ein wenig hüftsteif vor dem Mikrofon und beim Gang über die Bühne. Entertainment pur, wie man es von englischen und US-Show-Größen gewohnt ist. Da verzeiht man ihm auch, dass mancher Einsatz ein wenig zu genau, manche Silbe an der Grenze zur Pedanterie artikuliert wurde. Immer dann aber, wenn sich Jones ganz auf seine tiefgründige Stimme verließ, füllte er den weiten Innenhof des Ludwigsburger Schlosses vollständig aus, wurde das Konzert tiefgründig und riss die Zuschauer mit.

Starke Momente

Beispielsweise bei „Sex Bomb“, das er in einer langsamen Fassung anstimmte, die kaum Platz für begleitende Instrumente ließ. Oder in einer Version von „Fever“, die unter die Haut ging, jede Note, jeder Ausdruck moduliert, die Töne gezogen, die Sprache klar, die Stimme durchdringend und aufwühlend wie das Feuer, von dem er sang: „What a lovely way to burn, was für eine schöne Art zu verbrennen“, wie es im Text heißt. Das waren die stärksten Momente des Konzerts. Man glaubt es ihm gerne, wovon er in „Tower of Song“ singt, einem Lied von Leonhard Cohen: „Ich wurde mit dem Geschenk einer goldenen Stimme geboren.“

Da tauchte er dann auch wieder auf, der Verweis auf die Brüchigkeit des Alters, verstärkt durch ein Video, das den an der Grenze zum Greis scheinenden Jones an einem verlorenen Ort zeigt, die Frage, wie weit die Einsamkeit noch reichen wird. Jones selbst will wiederkommen, versprach er zum Abschied. Möglichst oft noch will er mit seiner Band auf Tour gehen. Eins ist sicher: Mit so einer Stimme kommt man nicht in die Hölle.