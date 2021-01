Der Beginn war vielversprechend, als am 27. Dezember die mobilen Impfteams des Robert-Bosch-Krankenhauses, des Zentralen Impfzentrums in Stuttgart, begonnen hatten, in den Pflegeheimen der Region zu impfen. Das Kleeblatt-Heim in Pattonville war die erste Station eines Impfteams (die BZ berichtete)....