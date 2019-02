Comedy an der Kasse

fr

Wer wie ich öfters die langen Öffnungszeiten diverser Supermärkte nutzt, um wichtige Einkäufe zu erledigen, erlebt manch kuriose Szene. Von bereits Angetrunkenen, die erst an der Kasse merken, dass sie ihren Nachschub noch gar nicht dabei haben bis zu älteren Damen, denen ein Schwätzchen wichtiger ist als eine baldige Heimkehr. Neulich erlebte ich aber etwas fast Bühnenreifes. Zwei junge Herren unterhalten sich in der Schlange an der Kasse und der eine erzählt dem anderen von einem Job bei einer renommierten Firma in der Region, den er nun gekündigt habe. Dass kollegial einiges im Argen gelegen habe umschreibt der Mann mit den Worten „da liefen viele Dinge gegen mich von einer Kollegin aus“. Auf jeden Fall sei er nach den ganzen Schikanen und Intrigen nun froh endlich einen Schlussstrich gezogen zu haben. Die verdutzte Reaktion seines Freundes: „Alter, du warst doch bloß eine Woche da“.