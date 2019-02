Verkehr  Carsharing-Angebote nehmen zu

Frank Ruppert

Carsharing, also das nur stunden- oder tageweise Mieten und Nutzen von Autos, wird nach Angaben des Bundesverbands Carsharing immer beliebter. Anfang 2019 seien 2,46 Millionen Kunden in Deutschland bei einem Carsharing-Angebot angemeldet, 350 000 mehr als im Vorjahr, meldet der Bundesverband. Wie sieht die Situation in der von Verkehr geplagten Region aus? Die BZ hat bei drei stationsbasierten Anbietern, die schon vor Ort sind, angefragt.

Bei „Flinkster“ von der Deutschen Bahn handelt es sich um ein Carsharing-Netzwerk, an dem rund 30 Partner beteiligt sind. Die Plattform habe bundesweit einheitlichenTarife und einen einfachen Buchungsprozess, erklärt eine Bahnsprecherin auf BZ-Anfrage. An drei Stationen sei „Flinkster“ im Landkreis vertreten, in Hemmingen, Schwieberdingen und Bietigheim-Bissingen. In Hemmingen und Schwieberdingen, die von dem „Flinkster“-Partner Ford Carsharing betrieben werden, gibt es jeweils ein Auto, in Bietigheim-Bissingen (DB Carsharing) dagegen 17.

Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen will die Bahn nicht preisgeben, wie viele Kunden „Flinkster“ im Landkreis hat, bundesweit seien es aber 350 000. Insgesamt gebe es 4500 Fahrzeuge an 2500 Stationen in mehr als 400 Städten. Vor allem Klein-, Mittel- und Kompaktwagen bietet „Flinkster“ laut Bahn an. Die Nutzung sei einfach, Registrierung, Prüfung des Führerscheins und die Freischaltung online möglich. „Bei DB Carsharing (Partner im Flinkster-Netzwerk) ist kein Ausbau geplant. Über Pläne der Partner können wir keine Auskunft geben“, heißt es von der Bahn auf die Frage, ob es Ausbaupläne im Landkreis gibt.

„Stadtmobil“, ein Unternehmensverbund von Carsharing-Firmen, unter anderem der „stadtmobil Stuttgart AG“ hat nach eigenen Angaben 40 Fahrzeuge an 18 Stationen im Landkreis Ludwigsburg. Jedem Fahrzeug ist ein Stellplatz fest zugeordnet. „Die meisten Fahrzeuge sind in Ludwigsburg stationiert, hier können die Kunden 24 Fahrzeuge an 10 Stationen ausleihen. In Ditzingen stehen 4, in Marbach 3 Fahrzeuge jeweils am Bahnhof.

In den Orten Asperg, Bietigheim-Bissingen, Gerlingen und Korntal-Münchingen stehen jeweils 2 Fahrzeuge und in Kornwestheim eins“, teilt das Unternehmen mit. Abhängig von der Möglichkeit, geeignete Stellplätze anzumieten, seien in Kornwestheim und Ludwigsburg zusätzliche Fahrzeuge geplant. Etwa 790 Kunden habe „stadtmobil“ im Landkreis. In der Region Stuttgart hat „stadtmobil“ 522 Fahrzeuge an 214 Stationen.

Und so funktioniert’s: Nach einmaliger Registrierung erhält der Nutzer eine Zugangskarte, mit der er die Fahrzeuge öffnen kann. Bei „stadtmobil“ ist dies auch mit der Stuttgarter „polygoCard“ möglich. Die Berechnung der Kosten erfolgt auf Basis der gewählten Fahrzeuggröße (kleine Autos sind günstiger als große). Die Nutzungskosten setzen sich aus einer zeit- und entfernungsabhängigen Preiskomponente zusammen. Die Treibstoffkosten sind in den Tarifentgelten bereits enthalten. Je nach Tarifmodell falle zusätzlich eine geringe Monatsgebühr an.

Die „deer“ GmbH aus Calw hat erst vor Kurzem in Sachsenheim eine Station eingeweiht. „In Sachsenheim haben wir eine Station, in Freiberg kann man ebenfalls das Angebot suchen und bald werden wir die Region um weitere vier Gemeinden ergänzen“, teilt Ricarda Becker von „deer“ mit. Das Unternehmen, das sich ausschließlich auf E-Autos spezialisiert hat, habe innerhalb von drei Monaten 30 Nutzer in der Region gewinnen können. Insgesamt seien an 130 Ladepunkten aktuell 60 Elektrofahrzeuge buchbar. „Wir wollen Mobilität nachhaltig erlebbar machen und den ländlichen Raum mit der Möglichkeit eines flexiblen Mobilitätsangebots begeistern. Daher bieten wir auch nur ein reines e-Carsharing an, sodass die Bevölkerung die Elektromobilität erleben und erfahren kann“, so Becker. Die Registrierung könne man ganz bequem per App (Public e-Carsharing deer), per E-Mail, telefonisch oder persönlich vornehmen. Nach erfolgter Führerscheinprüfung an vielen verschiedenen Servicestellen, könne der Kunde das Angebot sofort nutzen, teilt „deer“ mit.