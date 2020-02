Die Bundes-CDU steckt in einer Krise. In Thüringen manövrierte sich die Partei ins Aus und in Hamburg musste sie eine herbe Wahlschlappe einstecken. Am Montag beschlossen nun Vorstand und Präsidium, einen Sonderparteitag am 25. April abzuhalten. Der soll genutzt werden, um einen neuen Parteivorsitzenden zu küren. Die BZ hat lokale CDU-Vertreter gefragt, wie sie die nun gefundene Lösung bewerten?

Der Kreisvorsitzende und Vizepräsident des Europäischen Parlaments Rainer Wieland begrüßt die nun gefundene Lösung, weil damit aus der Situation das Beste gemacht wurde. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass es eine Kampfkandidatur gebe im April. Im Landkreis Ludwigsburg stehe noch ein Kreisparteitag im März an und danach noch eine mitgliederoffene Vorstandssitzung. „Wir wollen den Kreisparteitag nicht mit dem Thema überfrachten“, so Wieland. Bei der Sitzung, die für 1. April vorgesehen ist, könne dann über den Parteivorsitz diskutiert werden. Die CDU im Kreis werde wieder acht bis neun Delegierte zum Sonderparteitag schicken, schätzt Wieland. Diese dürfen dann aber, wie beim letzten Mal, selbst entscheiden, für wen sie stimmen.

Der Landtagsabgeordnete Fabian Gramling aus Bietigheim-Bissingen meint, dass seine Partei den Bürgern wieder mehr Orientierung geben müsse. „Das geht nur mit starken Charakteren und klaren Standpunkten. Ich halte es für wichtig, dass wir schnell wieder sprechfähig werden.“ Man solle sich kein Beispiel an der SPD nehmen, die die Bundesregierung durch ihren Selbstbeschäftigungsprozess monatelang gelähmt habe. Es sei wichtig, dass man einen Kandidaten für die Mitte der Gesellschaft auswähle. Eine konkrete Aussage zu einem Kandidaten könne und wolle er noch nicht treffen. Im CDU-Kreisverband Ludwigsburg gebe es zu diesem Thema noch eine Mitgliederkonferenz. Deren Ergebnis sei ihm wichtig, so der Landtagsabgeordnete.

Hätte er es sich aussuchen können, Lars Weydt, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Sachsenheim, hätte sich gewünscht, dass alles erst im Herbst geklärt wird: „Es wäre besser gewesen wenn AKK ihren Verzicht erst im Herbst erklärt hätte.“ Unter den gegebenen Umständen sei die Lösung mit dem Sonderparteitag im April aber nun die beste Lösung. „Schön wäre eben gewesen, wenn wir das neue Grundsatzprogramm vor der Personalie hätten beschließen können“, sagt Weydt. Er hält nun eine Kampfkandidatur für nicht unwahrscheinlich. Eine Trennung von Parteivorsitz und Kanzleramt oder Kanzlerkandidatur hält Weydt nach den nun gemachten Erfahrungen für weniger gut. Zu einem Favoriten für den Spitzenposten möchte sich der Sachsenheimer nicht äußern.

Für Ralf Grannemann, Pressereferent des CDU-Stadtverbands Bönnigheim-Kirchheim-Erligheim, ist es wichtig, dass „schnell wieder Klarheit im Vorsitz der Partei“ herrscht. „Die Partei braucht schnell wieder eine starke Führungsspitze, denn in dieser Phase schwächt das nur die Partei, dass es keinen starken Vorsitzenden gibt“, sagt er. Für ihn sei es zwar nicht zwingend, dass Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur in einer Person vereinigt werden müssen, aber: „in dieser jetzigen Situation ist es gut, nur eine Person für die zwei Ämter vorzusehen“, sagt Grannemann. Für ihn persönlich sei die Situation eine „schmerzhafte Krise“, das angespannte Verhältnis in der Partei sei überall zu bemerken, aber: „Bei uns vor Ort sind keine Spannungen spürbar“. Auf einen Favoriten wolle er sich noch nicht festlegen.

Michael Jacobi, Vorsitzender in Bietigheim-Bissingen, ist auch zufrieden mit der nun präsentierten Lösung. So könne das Macht-Vakuum beseitigt werden. Dass es eine Kampfkandidatur gebe, sei für ihn noch längst nicht entschieden, da sich bislang auch nur ein Kandidat erkärt habe. „Selbst wenn es zur Kampfkandidatur kommt, sehe ich das nicht als Problem sondern als normalen demokratischen Vorgang“, sagt Jacobi. Die Trennung zwischen Parteiamt und Kanzlerkandidatur oder Kanzleramt habe sich nicht bewährt. Aber Jacobi, der offen Friedrich Merz als seinen Favoriten angibt, gibt zu Bedenken, dass auch die CSU bei der Kanzlerkandidatur ein Wörtchen mitzureden habe.