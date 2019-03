Gericht Bußgeld: 16 Katzen auf 70 Quadratmeter

Tamm / Heike Rommel

Weil sie 16 Katzen in einer 70 Quadratmeter Wohnung in Tamm gehalten hatten, erhielt ein Ehepaar Bußgeldbescheide vom Veterinäramt wegen Vernachlässigung von Haustieren. Das Ehepaar erhob Einspruch dagegen – ohne Erfolg. Beide müssen jeweils 180 Euro bezahlen.

Die 54-jährige Katzenhalterin legte für ihren Mann ein ärztliches Attest vom September 2018 vor. „Ein Herzinfarkt“, erklärte die Frau für ihren Mann, sei schließlich „kein Schnupfen“. Die Strafrichterin entschied jedoch dessen Einspruch wegen unentschuldigtem Fehlen zu verwerfen. Der Mann wurde zur Zahlung seines Bußgeldes verpflichtet. Die Ehefrau trat mit einem Rechtsanwalt auf, war jedoch in der Verhandlung redegewandter als ihr Advokat selbst. Die Richterin ließ die Frau erzählen, hatte sie doch schon zwei Verhandlungen verschieben müssen, weil das Ehepaar mit Abwesenheit glänzte.

Bedenklicher Katzen-Zustand

Ärger mit dem Veterinäramt hatte das Ehepaar bereits seit Ende 2011. Drei Katzen wurden dann am 3. Juni 2017 aus der Tammer Wohnung genommen und zu einem Tierarzt gebracht. Sie waren in einem verwahrlosten und gesundheitlich höchst bedenklichen Zustand. Damals lebten von ursprünglich 16 Katzen noch sechs erwachsene Katzen, ein Katzenkind und eine Hündin in der Wohnung des Paares. Die drei Katzen, die das Veterinäramt herausholte, waren zu mager, infolgedessen schlecht ernährt und wiesen eingetrockneten Kot in ihren Fellen auf. Eine der Katzen musste komplett geschoren, und ihr mussten neun Zähne gezogen werden.

Schlechte finanzielle Lage, hohe Schulden – das Veterinäramt und das Gericht nahmen durchaus Rücksicht auf die Lebenssituation des betroffenen Paares, konnten aber nicht nachvollziehen, warum sie dann 16 Katzen halten wollten. Die Nachkömmlinge seien meist aus den eigenen Reihen entstanden. Zugekauft hätten sie und ihr Mann nur selten eine Katze oder einen Kater, erklärte die 54-Jährige. Zur monetären Situation führte sie aus, dass sie sei seit 13 Jahren nicht mehr berufstätig. Sie lebe von ihrem Mann, der Wohngeld, Frührente und Pflegegeld beziehe.

Einspruch gegen das Bußgeld habe die 54-Jährige eingelegt, weil die ganze Sache so dargestellt würde, als ob sie sich nicht um ihre Katzen kümmere. Als das Gericht jedoch klarstellte, dass ein Freispruch bei dieser Beweislage nicht möglich sei, und dass das Strafgeld im Falle einer Verurteilung auch höher ausfallen könnte, zog sich die Angeklagte mit ihrem Anwalt zurück und nahm dann den Einspruch zurück.