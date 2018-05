Samstagsumfrage Burkini im Freibad?

Next

Vivien Staib

Bettina Schönefeld

Lauffen

„Mich stört es nicht, wenn Frauen Burkinis tragen. Man muss jedoch bedenken, dass man sich als Deutsche in muslimisch geprägten Ländern auch nicht im Bikini an den Strand liegen darf. Man sollte sich in sein neues Umfeld integrieren.“

Emil Müller

Ingersheim

„Stören tut es mich nicht. Hygienisch gesehen habe ich keine Bedenken. Es ist nur so: Wenn man sich über längere Zeit in einem Land aufhält, sollte man sich an die Kultur anpassen.“

Horst Balzer

Sachsenheim

„Ehrlich gesagt empfinde ich Frauen in Burkinis schon als Störeffekt in Freibädern. Natürlich ist das reine Ansichtssache, aber auch hygienisch gesehen weiß man eben nicht, wie oft die Textilien gereinigt werden.“

Michael Kaufmann

Bietigheim-Bissingen

„Jeder soll das so handhaben wie er oder sie es für richtig hält. Religion ist persönliche Angelegenheit und jeder kann seine Freiheit individuell ausleben. Wenn jemand anders ist, dann ist das so.“