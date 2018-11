Freiberg Buntes Programm bei der Sport-Gala

Freiberg / Heike Rommel

Proppenvoll war es am Sonntag bei der Sport-Gala des Turngaus Neckar-Enz im Freiberger Prisma. Über 100 erfolgreiche Sportler auf Gau-, Landes- und Bundesebene bekamen Medaillen in Gold, Silber und Bronze. Die Meister holten nicht nur ihre Medaillen, sondern lieferten vor ihrem Publikum eine tolle Show ab.

Die Gruppe „Flashmob“ vom TSV Münchingen legte tänzerisch gleich flott los und machte der Vizepräsidentin des Turngaus Neckar-Enz, Sigrid Christiansen, gute Laune auf ihre Moderation. Wie viel Spaß das „Abtanzen“ bringt, zeigten die „Teens“ vom TSV Knittlingen mit ihrem Programm „La Gym“. Der Gesundheitssportgruppe des TSV Sersheim macht der Tanzsport bis ins hohe Alter Spaß. Sie hatte sich eine Küchen-Choreografie ausgedacht.

Kung fu-Truppe aus Freiberg

Kampfsport sah das Publikum bei der Kung fu-Truppe des TV/SGV Freiberg. Was Tänzerinnen bringen müssen, um bei den Deutschen Meisterschaften Gymnastik/Tanz den 3. Platz zu erreichten, zeigte die Gruppe „GymTa“ vom TV Sersheim. Hier war vom Spagat bis zu Hebefiguren absolute Körperbeherrschung gefragt. Wenn es glitzert und funkelt, dann ist die rhythmische Sportgymnastik des MTV Ludwigsburg im Anmarsch. Die Kombination von Hochleistungsturnen mit Ball oder Kegeln erforderte eine außergewöhnliche Koordination.

Auf der Bühne wurde dann der Bodenläufer ausgelegt: Zur rockigen Musik von „Queen“ vermischten acht Turnerinnen von der KSV Hoheneck ihre Hauptsportart mit Tanz und Akrobatik. Mit Flic Flacs in rasantem Tempo ebneten sie den Boden für eine Seltenheit: Die Wettkampftruppe der Turner des SGV Murr. Bei ihr kam das Trampolin dazu. Wilde Flugrollen, jeweils zu zweit übereinander weg, Salti und Schrauben bis fast an die Bühnendecke, brachte den Männern einen donnernden Applaus. .„Herzbeben“ im Namen von Helene Ficher verursachte die Gruppe „JustP18+“ vom GSV Pleidelsheim bei den Zuschauern. Wenngleich dieser Tanz beim Landesfinale des schwäbischen Turnerbundes nicht so gut ankam, so waren die Pleidelsheimerinnen immerhin dabei. Das sei auch schon was, fand Sigrid Cristiansen.

Der Gastgeber der Sport-Gala, Freiberg, brachte sich mit einem Gardetanz der Gruppe „Euphoricka“ ins Programm mit ein. Sie will dieses Jahr in der Sparte Garde/Polka bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften ihren Titel verteidigen.

Ein Anliegen der Vizpräsidentin des Turngaus Neckar-Enz an die Vereine für die nächste Sport-Gala: „Erfolge nicht immer auf den letzten Drücker melden.“ Die letzten drei Wochen der Meldefrist seien für die Organisatoren nicht mehr schön gewesen.

Auch Bietigheim-Bissingen hat seit der Sport-Gala wieder zahlreiche Medaillenträger in seiner Einwohnerschaft.

Der Vize-Präsident für Bildung und Kultur des Turngaus Neckar-Enz, Frank Last, brauchte zahlreiche Helfer, um die ganzen Gold-, Silber- und Bronzemedaillen zu verteilen.