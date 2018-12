Leistungswettbewerb Bundessieger will nach Neuseeland

Bundessieger will nach Neuseeland

Besigheim / Bettina Nowakowski

Eigentlich wollte der 22-jährige Hannes Weiberle Konditor werden und hat auch eine Ausbildung dazu begonnen. Doch am Ende des zweiten Lehrjahres hat er festgestellt, „dass es nicht so das Optimale für mich war.“ Stattdessen entschied er sich dafür, doch in den Weinbau einzusteigen.

Die Liebe zum Wein wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt. Hannes Weiberle stammt aus der Winzerfamilie Weiberle, die als Familienbetrieb ihr Weingut in Hohenhaslach bewirtschaftet. Nun wurde der junge Weintechnologe am 1. Dezember im alljährlichen Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks als 1. Bundessieger ausgezeichnet.

100 Berufe im Wettbewerb

An diesem Leistungswettbewerb beteiligen sich alljährlich rund 3000 junge Gesellen aus über 100 Wettbewerbsberufen. In diesem Jahr konnten sich 795 davon als Landessieger für die Bundesebene qualifizieren. Davon erhielten schließlich 234 die besondere Auszeichnung der ersten drei Plätze als Bundessieger. Einer der insgesamt 107 Geehrten als 1. Bundessieger ist Hannes Weiberle.

Seine Berufswahl als Weintechnologe hatte ihre Gründe: „Ich war als Kind schon eher im Keller als im Weinberg“, meint Hannes Weiberle. Für die Gesellenprüfung musste er praktisches und theoretisches Wissen in der Weinbehandlung, der sterilen Abfüllung, in der chemischen Analyse, Weinverkostung und der Führung von Verkaufsgesprächen nachweisen. Er schloss seine Prüfung mit der Gesamtnote 1,2 ab.

„Diese Ehrung ist auch für uns eine Auszeichnung“, freut sich Sebastian Häußer, Oenologe und Betriebsleiter der Felsengartenkellerei Besigheim. „Es zeigt, dass unser Azubi eine gute Mannschaft um sich hatte, die ihn in allem unterstützt hat.“ Schon einmal vor gut zwölf Jahren konnte sich die Felsengartenkellerei über einen Bundessieger freuen.

Die Ausbildung liegt Sebastian Häußer am Herzen. Auch, weil es einen großen Fachkräftemangel in der Branche gibt.

Fachkräfte gesucht

„Wir benötigen eine gewisse Anzahl an Fachkräften, denn auf Grund der hohen Technisierung braucht es eine fundierte Ausbildung.“ Umso mehr freue es ihn, dass jemand wie Hannes Weiberle, „der das Potenzial dazu hat, auch Bundessieger werden kann.“

Eine interne Feier wird es noch geben, dann hofft Hannes Weiberle darauf, dass er ab März einen der begehrten Praktikumsplätze auf einem Weingut für einen halbjährigen Aufenthalt in Neuseeland bekommt. „Pro Platz gibt es 50 bis 100 Bewerbungen.“ Neuseeland wäre ein noch junges „Weinland“, das sich aber mit modernen und innovativen Strukturen einen Namen gemacht hat.

Sebastian Häußer begrüßt die Entscheidung, denn neben dem neuen Wissen könne sich auch der persönliche Horizont mit einem solchen Auslandsaufenthalt erweitern lassen.

Weiterbildung im Blick

Wenn es mit dem Neuseelandaufenthalt geklappt hat, möchte Hannes Weiberle eine Weiterbildung zum Weinbautechniker anschließen. Was dann kommt, wisse er noch nicht. Vielleicht mache er in der Felsengartenkellerei weiter, „wenn man mich dann noch haben möchte.“ Auf lange Sicht ist der Einstieg in den elterlichen Betrieb geplant.

Die Konditorlehre wäre aber nicht ganz umsonst gewesen, nebenher backt Hannes Weiberle immer noch gern.

Und für beides, Backen und Weinbau, brauche man „einen guten Geschmackssinn“, sagte der Bundessieger.