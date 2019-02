Freiberg Bürgermeister Schaible lässt den Saal singen

Freiberg / Von Günther Jungnickl

Mit Gesang ließ Dirk Schaible in diesem Jahr den Bürgertag angesichts des „Superwahljahres 2019“ mit den Kommunalwahlen und der Europawahl eröffnen. Und der ganze Saal stimmte ein. Für den Bürgermeister war es ein „Experiment“. Aber es gelang, denn der ganze Saal mit rund 500 Besuchern hat unter Begleitung des Bläserensembles der Jugendmusikschule Freiberg/Pleidelsheim (Leitung: Stefan Disselkamp) und animiert von dem stimmgewaltigen Peter Reichert mitgesungen. Nach Auffassung von Dirk Schaible habe es sogar „ganz gut geklungen“.

Zuvor hatte der Schultes ein glühendes Bekenntnis zum demokratischen Staatswesen abgelegt und den sogenannten „Wutbürgern“ die Freiberger „Mutbürger“ gegenübergestellt, die sich für ihre Mitmenschen einsetzten, anstatt sich in den „sozialen Medien“ unflätig auszutoben. Sein Credo: „Es ist einfacher, für die Demokratie zu kämpfen, solange es sie noch gibt. Danach wird es erheblich schwieriger.“

Zwei Mal Bürgermedaille

Zu diesen „Mutbürgern“ gehört mit Sicherheit eine wie Christel Krumm, die langjährige und ideenreiche Vorsitzende der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins (SAV), die es verstanden hat, in den 15 Jahren unter ihrem Vorsitz selbst Kinder für Wandern zu interessieren und dafür wie Thomas Zierhut vom Musikverein/Stadtkapelle Freiberg die Bürgermedaille in Empfang nehmen durfte. Der gelernte Koch ist nämlich seit 21 Jahren für die komplette Organisation des Freiberger „Rettichfestes“ des Musikvereins verantwortlich.

Der Dank der Stadt gebührt auch Dagmar Stuber und Wilhelm Scheel vom Verein „Jobbrücke Freiberg – Vorberuflich Jugendförderung“, weil sie schon fünfmal ehrenamtliche Paten waren und Schülerinnen oder Schüler der Oscar-Paret-Schule beim Übergang von der Schule ins Berufsleben jeweils über ein Jahr begleitet haben. Oder auch dem Ehepaar Anja und Matthias Horn, die sich den Klimawandel so zu Herzen genommen hatten, dass sie daraus im Sommer ein farbenfrohes Kunstprojekt (Paradiesvögel) machten, das eine Spendensumme von 5000 Euro erbrachte. Und die beiden wollen auch in diesem Jahr noch weitermachen.

Auch dem Küchenchef Hermann Rakers gebührte dieser Dank, weil er nicht nur die „Schwabenstuben“ lange Jahre betreut hat, sondern auch nach seiner Pensionierung mit Sozialprojekten wie seinem „Matjesessen“, der „Spargelschälaktion“ oder dem „Freiberger Mittagstisch“ die Krankenpflege- und die Sozialstation unterstützt hat. Auch das Dinner für 600 Personen im Ludwigsburger „Forum am Schlosspark“ zugunsten der AMSEL-Stiftung gehört in diese Reihe. Auch die Gründerinnen des DRK-Tanzkreises, Ingeborg Kopp und Elfriede Jülicher, gehören in diese Kategorie selbstloser Menschen und hatten sich mit ihrer Initiative den „Freiberger Dank“ wahrlich verdient.

Bei den Sportmannschaften, deren Ehrung diesmal der Erste Beigeordnete Stefan Kegreiß anstelle des krankheitshalber verhinderten Bernhard Joos vornahm, ragte einmal mehr die Tanzsportmeinschaft von SGV und TuS Freiberg hervor: Sowohl die Schüler- wie auch die Jugendklasse der „Cheeky Euphoriks“ waren diesmal bei ihren Meisterschaften im Gardetanz erfolgreich. Kostproben ihres Könnens gaben die beiden erfolgreichen „Einzelkämpferinnen“ Learta Jakubi und Vanessa Fumarola ab. Als Einzelsportler waren die Hockeyspielerinnen Valeria Wetoschkin und Ida Leibbrand (Bietigheimer HC), die Hundesportlerin Maja Fässy, die Dartsspielerin Kim Sternkiker, die Schwimmerin Maya Werner (Bietigheimer Schwimmverein), die Leichtathletin Martina Landt (LAZ Luddwigsburg) sowie die Rasenkraftsportler der LG Freiberg erfolgreich.

Als Jüngster im Bund wurde der erst sechsjährige Ben Hoidecker (Kleintierzüchterverein Geisingen) für zwei Deutsche Meisterschaften und eine Jugend-Europameisterschaft mit seinen Rassen Kleinsilber blau und Hermelin Blauauge ausgezeichnet.