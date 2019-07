Mit der in der Region bekannten Rockband „Good News“ hatte die Stadt Freiberg einen echten Publikumsmagnet für das 44. Bürgerfest am Wochenende engagieren können. Die Band machte ihrem Ruf auch alle Ehre und sorgte ordentlich für Stimmung auf der großen Kreissparkassenbühne auf dem Freiberger Marktplatz.

Gianluca Marini, Leiter der Fußballabteilung vom TUS Freiberg, war begeistert: „Es war hier rappelvoll und alle waren gut drauf, das war ein schöner Abend.“ Der TUS Freiberg hatte seinen Bierwagen direkt gegenüber von der Bühne und somit hatten die Helfer abends den besten Blick auf die Band und das feiernde Publikum. „Von den Umsätzen her können wir uns absolut nicht beklagen, wir sind sehr zufrieden wie alles gelaufen ist“, so Marini. Er freue sich jetzt schon wieder auf das nächste Jahr.

Das dreitägige Bürgerfets erreichte mit dem Auftritt von Good News am Samstagabend seinen Höhepunkt, aber auch schon am Freitag und auch zum Ausklang am Sontag war viel geboten. Vor dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Dirk Schaible am Freitagabend fand um 17 Uhr noch die Grundsteinlegung der neuen Oscar-Paret-Schule statt.

Am Abend übernahmen dann die Vereine mit rund 30 Ständen die Bewirtung. Der Dartverein bot Rote Wurst und Steakbrötchen an, der Freiberger Kulturverein versorgte die Besucher mit fruchtigen Erdbeergetränken, die Tanzsportabteilung des TV SGV Freiberg verkaufte kühle Getränke mit und ohne Alkohol, so auch der FDP-Ortsverein. Denn Besuchern war eine breite kulinarische Vielfalt geboten und beim Schlendern übers Fest wehten einem die verschiedensten Gerüche um die Nase.

Und auch musikalisch war in den drei Tagen einiges los. Mit den beiden Bühnen, einmal der großen Kreissparkassenbühne und der etwas kleineren FaNergie-Bühne, konnten die Besucher immer zwischen zwei verschiedenen Bands hin und her wechseln.

„Mir gefällt die Atmosphäre hier immer richtig gut. Das Fest hat genau die richtige Größe“, meinte Britta Scholz. Die Freibergerin war am Samstagabend auf dem Marktplatz und am Sonntag ging es mit Mann und Tochter zum Mittagessen nochmal hin. „Es ist auch so toll, weil vor allem auch für die Kinder viel geboten wird, und so sind dann alle versorgt.“

Tatsächlich stand vor allem der Sonntag im Zeichen der Familien. Mit Kinderschminken, einer Hüpfburg auf dem Busbahnhof und vielen verschiedenen Spielen konnten sich die jüngsten Besucher richtig austoben.

Bis abends wurde auf der Kreissparkassenbühne noch Musik gespielt und die FaNergie-Bühne wandelte sich in eine Nachwuchsbühne.

Von 14 Uhr an hatten junge Nachwuchskünstler die Chance ihre Musik zu zeigen. Den Start machte die Schülerband „Unperfekt“ von der Besigheimer Schule am Steinhaus. Die elf bis fünfzehnjährigen Schüler präsentierten beim Bürgerfest ihre eigenen Songs.