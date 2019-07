Sollte ich tatsächlich den widerlichen Zünsler in unserer Buchsbaumhecke endlich besiegt haben? Was habe ich nicht schon im Kampf gegen diese Mistviecher ausprobiert. Diese ekligen Raupen habe ich von Hand mühsam abgelesen. Als sich trotzdem ständig neue Massen an grüngestreiften Raupen durch unsere Hecke gefressen haben, griff ich in meiner Verzweiflung zur Chemiekeule. Mit durchschlagendem Erfolg und schlechtem Gewissen. Nicht der Raupen wegen, aber Chemie im eigenen Garten kann und darf eigentlich keine Lösung sein. Also war der nächste Versuch Grünalgenkalk. Mit dem grünen Pulver habe ich die Hecke eingepudert. Die Zünsler hat das nicht sonderlich beeindruckt. Als letzte Option, vor der Entfernung der Hecke, habe ich im Frühjahr ein biologisches Mittel eingesetzt. Der Bazillus thuringiensis scheint den Zünsler zur Strecke gebracht zu haben. So recht traue ich dem Frieden noch nicht.