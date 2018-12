Antiquaria Buchmesse mit mehr als 50 Ausstellern 

Ludwigsburg / Jörg Palitzsch

Die 33. Antiquaria findet vom 24. bis zum 26. Januar in der Musikhalle Ludwigsburg, Bahnhofstrasse 19, statt. Insgesamt nehmen nach Angaben der Veranstalterin, Petra Bewer vom Architektur-Antiquariat in Stuttgart, 55 Antiquare aus Deutschland, Niederlande; Österreich, Schweiz, Frankreich, und Italien teil. Geschätzte 20 000 Bücher, Autographen und Grafiken werden zu Preisen zwischen 50 und 250 000 Euro angeboten.

Neue Aussteller sind die Antiquare Lenzen aus Düsseldorf; Moser, Simbach/Inn; Querschnitt, Berlin, und Wulf, ebenfalls aus Berlin, die antiquarische Bücher, Autographen und Graphiken aus dem 15. bis 20. Jahrhundert anbieten. Das teuerste Angebot ist bei dieser Messe „Vericci, Marco. Immaginationi Militari“, ein Manuskript aus dem Jahre 1595, das von Inlibris / Kotte für 250 000 Euro angeboten wird.

Das Rahmenthema der Buchmesse lautet „Antiquaria Obscura – Gefahr und Faszination“, mit dem ein Bogen von Spiritualität, Mystik, Geheimbünden über Geheimes in Kunst, Literatur und Musik bis hin zu Verschwörungstheorien, Geheimdiensten und politischen Manipulationen geschlagen werden soll. Je rationaler die Welt, desto größer die Sehnsucht nach Spiritualität, die mitunter in Absurdität endet, so Petra Bewer in der Ankündigung zur Antiquaria. Echsenmenschen wollen die Erde beherrschen, mit Kondensstreifen soll die Menschheit vergiftet werden und der milliardenschwere Investor Georg Soros wolle Millionen von Migranten in Europa ansiedeln, um die abendländische Kultur zu zerstören. Das sei sicher nur die Spitze des Eisberges. Doch die Empfänglichkeit für etwas, was die meisten Menschen für abstrus halten, sei nichts Neues, die Geschichte ist voll von solch „Obscures“, diesem Phänomen will die Antiquaria mit dem Rahmenthema nachspüren. Dazu gibt es Bücher über Alchemisten, die Blei in Gold verwandeln wollten, über Magnetismus und Verschwörung.

Am zweiten Messetag, 25. Januar, informieren zu jeder vollen Stunde Aussteller an den Ständen über die Besonderheiten und die Arbeit mit alten Büchern und Graphiken. Mehr Infos im Internet.

www.antiquaria-ludwigsburg.de