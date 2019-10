Der Volksstamm der Schwaben ist vielleicht der komplizierteste, gewiss aber der spannungsreichste unter den deutschen Stämmen. Dies wusste schon Thaddäus Troll, der seinen Landsleuten preisend mit vielen schönen Reden auf den Zahn fühlte und mit „Deutschland, deine Schwaben“ einen Klassiker vorgelegt hat, der bis heute aktuell ist.

Schwaben aus allen Schichten

Lange hat man auf einen Nachfolger warten müssen. Neben den unzähligen Heimatdichtern, die die Eigenheiten der Schwaben beschreiben und versuchen, diese tief zu ergründen erklären, hat nun Dr.-Ing. Vinod Talgeri die Szene betreten. Ein Inder aus Bietigheim-Bissingen, der in den letzten 45 Jahren im Ländle mehrere tausend Schwaben aus allen Schichten kennengelernt hat und sich dabei – man muss es so sagen – ins „Ländle“ und seine Bewohner verliebt hat.

Als Deutscher indischer Herkunft erhielt der promovierte Maschinenbauer und Geschäftsführer einer global agierenden Consulting-Firma viele, auch private Einblicke in die Arbeits-, Denk- und Lebensgewohnheiten der Schwaben, und konnte so ihre Stärken, Schwächen und Empfindlichkeiten untersuchen. So knackte er nun die schwäbische DNA, das Resultat seines ausführlichen Befundes schlägt sich in seinem Buch „Schwaben DNA“ nieder.

Was auffällt – es sind keine Beobachtungen von außen und es ist keine Niederschrift, die ausschließlich am Schreibtisch entstanden ist.

Vinod Talgeri muss für sein Buch praktisch in den schwäbischen Haushalten bei Hefezopf mit Butter, Rostbraten und Spätzle sowie Kuttelsuppe mit am Tisch gesessen haben. Wie Thaddäus Troll greift er zwar auch die alt bekannten Themen wie die „heilige“ Kehrwoche, in einigen Landstrichen bereits ritualisiert, das „heilige“ Blechle, wenn es Fremde berühren kommt dies einem Sakrileg gleich, und die immer wiederkehrende Großveranstaltung „Hocketse“ auf.

Doch Talgeri hat das Thementableau anhand seiner eigenen Biografie ganz erheblich erweitert. Dabei hat der Autor in den letzten Jahren durchaus einen Lernprozess durchgemacht, hat mit Neugier wie ein Goldschürfer die schwäbischen Feinheiten zu Tage gefördert und er bleibt in seiner Analyse freundlich. Der Troll’sche Sarkasmus fehlt ihm völlig.

Für Talgeri war die Kehrwoche ein Teil seiner Integration, auch für ihn wurde das eigene Häusle zum inzwischen lang erfüllten Lebenstraum und die schwäbische Hausfrau ist eine ganz besondere „Lady“.

Das Buch teilt sich in 24 Kapitel auf, denen jeweils zur Einstimmung Zeichnungen von Saskia Bannasch vorangestellt sind. Dem Autor gelingt es auf kurzweilige Art und Weise immer auch den Blick über den schwäbischen Horizont zu werfen.

Kutteln und Maultaschen

Vinod Talgeri bringt dem Leser aus Schwaben das ferne Indien näher. Nicht wie in einem trockenen Reiseführer, sondern an praktischen Beispielen. So stellt Talgeri fest, dass mehr als 75 Millionen Deutsche gar kein Schwäbisch können, es aber in Indien 20 unterschiedliche Sprachen gibt. Dabei habe er einen „Schönheitsfehler entdeckt: „Koi Sau schwätzt dort Schwäbisch, gelle“. Nach einem kleinen Bilderteil vermittelt der Autor viel Wissenswertes über Indien, dies reicht vom Kastensystem bis zur Situation der Frauen in Indien. So hat das Buch durchaus auch einen gesellschaftspolitischen Ansatz.

Dabei möchte Vinod Talgeri nicht missionarisch wirken, sondern eine „Wahrnehmungs-Verzerrung“ aus der Welt schaffen und für ein richtiges „Schwaben- und Indienbild“ werben. Wie kann diese einem Inder besser gelingen, der bei mehrmonatigen Aufenthalten im Ausland immer drei Dinge im Reisegepäck hat: Zwei Päckle Maultaschen, zwei Päckle Spätzle und zwei Dosen Kutteln.

Das Buch „Schwaben DNA" von Vinod Talgeri ist im Verlag Thorbecke erschienen, Hardcover, 264 Seiten, für 22 Euro, ISBN 978-3-7995-1439-2.