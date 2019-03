Wie geht es weiter mit den Briten und der EU? Darum geht es beim Treffen der 27 Regierungschefs am Donnerstag und Freitag in Brüssel. Während dort die großen Linien beschlossen werden, kämpfen die Betriebe in der Region mit der Unsicherheit und mit den Tücken des Alltags.

„Bereiten Sie sich auf einen ungeordneten Brexit vor, auch wenn der hoffentlich nicht kommt und Sie sich dann viel Arbeit gemacht haben.“ Mit dieser Maxime berät die IHK Ludwigsburg die Betriebe, die mit dem Vereinigten Königreich wirtschaftlich verbunden sind. Und das sind nicht wenige: Mit zuletzt Platz 6 bei den Ausfuhren und Platz 15 bei den Einfuhren seien die Briten einer der wichtigsten Handelspartner Baden-Württembergs.

Autos und Autoteile im Wert von 2,57 Milliarden Euro und Maschinen im Wert von 1,94 Milliarden Euro wurden 2018 nach Großbritannien exportiert. Mindestens 130 Unternehmen aus dem Landkreis dürften regelmäßig Waren nach Großbritannien ausführen, um die 50 bekommen Güter von dort, schätzt die IHK.

Für eine effektive Beratung hat die Kammer eine Reihe von Merkblättern herausgegeben. Es sind vor allem die praktischen Detailfragen des Zolls, zu Anmeldung, Abwicklung und Registrierung, die geklärt werden müssen, so die IHK. Fragen nach der Ausfuhr von Warenmustern und Berufsausrüstung kommen hinzu.

Auf der politischen Seite ist die Verwirrung nicht weniger groß, wie es mit der schwierigen Trennung der Briten vom Verbund der 27 übrigen EU-Staaten weitergeht. Wenige Tage vor dem Gipfel der EU ist die Stimmung unter den Abgeordneten in Straßburg zwiegespalten, berichtet der CDU-Europaabgeordnete und Parlaments-Vizepräsident Rainer Wieland im Gespräch mit der BZ. Natürlich gibt es Stimmen, die ein Ende des Chaos in London befürworten und eine Trennung, sei sie auch noch so schmerzhaft. Aber es gibt eben auch viele Abgeordnete, die den Briten nahe stehen und ihnen noch eine Chance geben wollen, „und dazu gehöre auch ich“, so Wieland.

Lösung für Beamte

Wenn sich auch das Parlament in London nicht einigen kann: Zwischen den Abgeordneten im Straßburger Parlament bleibt die Arbeitsatmosphäre vorherrschend, berichtet Wieland. Doch die Unsicherheit ist für ihn spürbar. Wer ist noch Abgeordneter, wenn der Brexit über die Europawahl Ende Mai und die Konstituierung des Parlaments Anfang Juli hinaus verschoben wird? Besteht die Möglichkeit, dass Abgeordnete vom britischen Parlament nach Straßburg entsendet werden oder müssen die Briten in jedem Fall wählen?

Dringend sei eine Lösung notwendig für britische EU-Beamte in Brüssel und Straßburg, schließlich dürfen nur EU-Bürger Beamte sein. „Wir bereiten uns auf alle Eventualitäten vor“, sagt Wieland. Wer in den Reihen der Beamten eine Chance sieht, begibt sich „auf die Suche nach einer irischen Oma“ und beantragt einen irischen Pass.

Das Referendum über den Brexit, so Wielands Überzeugung hat einen tiefen Riss in die britische Gesellschaft geschlagen, einen Riss, der quer durch Familien geht. Ob ein erneutes Referendum ihn heilen könnte, daran haben viele Briten ihre Zweifel, so Wielands Erfahrung. Sie befürchten vielmehr, dass er vertieft und verlängert wird. Andere wiederum fragten sich, „ob unsere Kinder uns den Brexit verzeihen“.

Zerrissenheit spürt er auch in den Reihen der konservativen Partei der Tories, wo viele Abgeordnete keine eindeutigen Brexit-Befürworter sind. Einfach hat es auch nicht der Labour-Abgeordnete, mit dem Wieland in einem Ausschuss zusammenarbeitet. Während seine Partei in London sich für Neuwahlen ausspricht und klar gegen einen harten Brexit ist, muss er einen Wahlkreis vertreten, in dem die breite Mehrheit für den Austritt aus der EU votiert hat.