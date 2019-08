Meterhohe Flammen und starker Rauchgeruch: In der Flüchtlingsunterkunft am Marbacher Bahnhof ist in der Nacht vom Donnerstag gegen 4 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Anrufer meldeten den Brand. Einer von vier Blöcken mit Containern stand zwischenzeitlich in Vollbrand, wie Alexander Schroth, der Kommandant der Feuerwehr Marbach, auf Nachfrage mitteilt.

Etwa zur selben Zeit war auch Bürgermeister Jan Trost durch den Brandgeruch aus dem Schlaf geholt worden: „Wir wohnen ja nicht weit entfernt und hatten in der Nacht das Fenster auf.“ Er weckte seine Frau und so entdeckten beide auch kurz darauf die Flammen, die in den Nachthimmel loderten: „Bis ich mich angezogen hatte, hatte auch schon mein Telefon geklingelt.“

75 Einsatzkräfte vor Ort

Vor Ort erwartete den Rathauschef neben dem Feuer auch ein leuchtendes Beispiel, was die ehrenamtliche Arbeit und die interkommunale Zusammenarbeit angeht. Rund 75 Einsatzkräfte der Feuerwehren Marbach, Affalterbach, Erdmannhausen und Ludwigsburg sowie die Polizei und der Rettungsdienst waren im Einsatz. „Jeder verfügbare Helfer der Umgebung war vor Ort und nach Kräften bemüht. Nur deshalb ging der Brand zum Glück noch so glimpflich aus“, so Trost dankbar. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren laut Polizei etwa 60 Personen in der Unterkunft.

Einsatzkräfte der Polizei hatten beim Eintreffen auch sofort mit der Evakuierung der Container begonnen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden der angrenzende Bahnhof sowie die Rielingshäuser Straße gesperrt. Die Sperrung des Bahnhofs konnte um 5.40 Uhr wieder aufgehoben werden. Nachlöscharbeiten und die Bekämpfung von Glutnestern zogen sich hingegen bis gegen 10.20 Uhr hin.

Vier Menschen verletzt

Insgesamt wurden bei dem Feuer vier Personen leicht verletzt: Ein Bewohner sprang aus einem Fenster, zwei weitere und ein Feuerwehrmann erlitten eine Rauchgasvergiftung. Die Verletzten wurden in eine Klinik gebracht und konnten zum Teil auch bereits gegen Nachmittag wieder entlassen werden. Gegen 13 Uhr war der Einsatz beendet, bei dem unter anderem auch das Dach der Unterkunft durch die Feuerwehr entfernt werden musste, so der Marbacher Kommandant Alexander Schroth: „Wir mussten die Haut aufwendig mit Werkzeugen öffnen, um das Feuer im Deckenzwischenraum zu bekämpfen.“ Gegen 15 Uhr erfolgte noch eine Nachschau durch die Feuerwehr.

Bereits am Morgen hatte sich abgezeichnet, dass der Brand nicht durch Einwirkung von außen entstanden ist. Nach ersten Zeugenbefragungen richtete sich der Verdacht schnell gegen einen 24-jährigen Gambier, der zusammen mit seinem Bruder das Zimmer bewohnte, in dem das Feuer wohl ausgebrochen ist. Er war nach Brandausbruch in Richtung Bahnhof geflüchtet, wo er in einem psychischen Ausnahmezustand festgenommen wurde.

Ob der Brand durch Fahrlässigkeit oder Vorsatz herbeigeführt wurde, werden die weiteren Ermittlungen ergeben – solange bleibt der Mann in einer psychiatrischen Einrichtung. Es ist nicht das erste Mal, dass der Gambier auffällig geworden war:

Er war bereits im März 2018 in Erscheinung getreten, als in der Heinkelstraße in Kornwestheim ebenfalls eine Flüchtlingsunterkunft in Flammen stand. Auch damals war der Brand fahrlässig im Zimmer der beiden Brüder ausgebrochen – ausgelöst durch zwei Heizlüfter. Der Sachschaden hatte damals 450 000 Euro betragen. Der Polizei liegt noch keine Info über den Ausgang dieses Verfahrens vor.