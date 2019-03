Prozess Blutige Schlägerei bei Stadtfest

Asperg / Heike Rommel

Sechs Monate Freiheitsstrafe stehen normalerweise mindestens auf gefährliche Körperverletzung. Das Gericht erkannte im Falle eines 30-Jährigen, der in alkoholisiertem Zustand seinem Bruder helfen wollte, jedoch auf einen minder schweren Fall. Der Mann wurde zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu jeweils 90 Euro verurteilt. Seinem Widersacher, der beim Asperger Stadtfest den Bruder des 30-Jährigen zu Boden gestreckt haben soll, wird der Prozess erst noch gemacht.

Der Tatvorwurf seitens der Staatsanwaltschaft gegen den 30-jährigen Angeklagten aus Möglingen: Er habe am 22. Juli vergangenen Jahres gegen 0.42 Uhr auf dem Heimweg vom Asperger Stadtfest einem 24-jährigen Ludwigsburger einen Bierkrug ins Gesicht geschlagen und ihm dabei eine blutende Wunde im Gesicht zugefügt. Dafür habe sich der Ludwigsburger seinerseits mit einem Faustschlag revanchiert, worauf der Angeklagte aus Asperg mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus gelandet sei.

Schlag nicht aus dem Nichts

Der Schlag des Aspergers kam nach der Beweisaufnahme nicht aus dem Nichts. Der Ludwigsburger hatte nämlich dessen Zwillingsbuder niedergestreckt, nur weil ihn dieser in angetrunkenem Zustand aus Versehen angerempelt hatte. Der Zwillingsbruder hing noch an einem Bier-Stand, von welchem sich der Angeklagte mit seinem Krug schon davon gemacht hatte. Als er seinen Bruder jedoch blutend am Boden liegen sah, kehrte er um und verpasste dem Ludwigsburger eine mit dem Krug.

Ins Krankenhaus

Der Zwillingsbruder bestätigte als Zeuge vor Gericht, dass er den Ludwigsburger nach etlichen Bieren und Schnäpsen aus Versehen angerempelt hat. Seine Platzwunde am Kinn wurde im Krankenhaus genäht. Das Anrempeln sei dem Ludwigsburger wohl „schon zu viel gewesen“, schilderte der Zeuge, wie schnell er am Boden landete: „Es war ein gewaltiger Schlag. Ich dachte, ich verblute.“ Der Ludwigsburger leugnete vor Gericht jedoch, den Zwillingsbruder nieder gestreckt zu haben. Auch seine eigene „Platz- oder Schnittwunde im Gesicht“ habe im Krankenhaus genäht werden müssen.

„Viele Zeugen und am Ende hat keiner was gesehen“, konnte der Staatsanwalt dennoch ein „Kerngeschehen“ in diesem Fall ausmachen. Da der Angeklagte seinem Bruder helfen wollte, betrunken war und selber erheblich verletzt wurde, erkannten sowohl der Ankläger als auch das Gericht auf einen minder schweren Fall.