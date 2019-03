Seminar Bittenfelder überzeugt Tester

Freiberg / Heike Rommel

Mist ist nicht gleich Most. Und das Herstellen eines guten Apfelweines eine Wissenschaft für sich. Pomologe muss der Obstbauer keiner sein, aber wie er die alten, resistenten Sorten pflegt, um wie Reinhold Kunz mit seinem sortenreinen Bittenfelder an einen ersten Preis zu kommen, sollte er schon wissen. Fabian Köstlin, Initiator des Streuobstprojektes Kirbachtal, sagte beim 27. Freiberger Mostseminar der Mistel den Kampf an.

Über hundert Teilnehmer kamen am Samstagabend in die Schlosskelter Freiberg-Beihingen, um mit dem dortigen Obst- und Gartenbauverein und der Stadt Freiberg etwas für das Kulturgut Most zu tun. Sechs Teilnehmer brachten jeweils 15 Liter ihres eigenen Mostes für die Verkostung und die Prämierung mit. Den ersten Preis in Höhe von hundert Euro gewann Reinhold Kunz.

Sein sortenreiner Bittenfelder mit geringem Birnenanteil und etwas Quitten war der Renner bei den kritischen Verkostern, die auf Stimmzetteln nach eingehenden Geschmacksproben fleißig über den Geruch, den Abgang und die Harmonie aus beidem votierten. Eberhard Götz war es bis zum Seminar gelungen, „quer durch den Obstgarten“ den zweitbesten 2018er Most herzustellen, gefolgt von Uwe Scheyhing (Ingersheim), Thomas Knoll, Frank Bucher und Holger Fritz.

Freibergs stellvertretender Bürgermeister, Willi Zimmer, und der erste Vorsitzende des Freiberger Obst- und Gartenbauvereins, Albrecht Bleul, können darauf setzten, dass die Obstbauern, meist durch einen Familienbesitz zum Streuobst gekommen und ständig in der Weiterbildung, umsetzten, was in der Pflege des Obstbaumbestandes nötig ist. Im Streuobstprojekt Kirbachtal, welches der Obstbaumpfleger Fabian Köstlin vorstellte, sind der Naturschutzbund (Nabu), die Obst- und Gartenbauvereine samt Kreisverband, die Stadt Sachsenheim, der Landschaftserhaltungsverband des Kreises Ludwigsburg und Sponsoren mit im Boot.

„Der Mistel-Druck“, stellte Köstlin fest, „ist der Tod für das Streuobst“. Vor allem, wenn es darum gehe, die beliebten, weil so resistenten alten Obstsorten wie den kaum noch vorkommenden „Geisinger Liebling“, zu erhalten. Äpfel, Birnen, Walnüsse und Zwetschgen könne jeder ernten, lobte Zimmer auch den Einsatz von Schülern und der Jugendfeuerwehr für den Natur- und Umweltschutz. Dazu gehören, vom Streuobst einmal abgesehen, Schülerwäldchen, Insektenhotels, Wildbienenhotels, Totholzgärten und Blumenwiesen, wie in Zusammenarbeit mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) eine am neu gestalteten Bahnhofsvorplatz vorgesehen sei.

Speziell innerhalb des Streuobstprojektes Kirbachtal beobachtet Fabian Köstlin „seit Jahren immer mehr verwilderte Streuobstwiesen“. Viele Obstbäume machten „wie Savannenbäume oben zu, weil sie keiner mehr putzt“. Die Frage sei nur, wie der Baum-Pfleger dem „zunehmenden Mistelbefall“ Herr wird. Misteln, sagte Köstlin, versetzten den Bäumen den „Todesstoß“. Diese Parasiten saugten den Saft aus den Bäumen und nähmen diesen Nahrung weg.

Gesunde Obstbäume, erklärte Köstlin, bräuchten eine „luftige Krone“. Es gebe jedoch immer weniger Menschen, die einen Obstbaum richtig schneiden, geschweige denn richtig pflanzen können. Was der Opa noch wie selbstverständlich im „Stückle“ zustande gebracht hätte, wisse der Enkel oftmals nicht mehr. „Wie kommt die Mistel auf den Baum?“

Das konnte Köstlin einem Zuhörer ganz genau erklären. Die weißen Beeren an den Mistelzweigen sind Vogelbeeren. Sie kleben aber „widerlich“, schilderte der Fachmann, dass Vögel beim Abkratzen der Reste an ihren Schnäbeln fleißig die Samen wieder in den Baumkronen verteilen.

Märsche und Tusch

Der Schwabe und der Most: Darüber gab es beim Mostseminar in der Schlosskelter zwischen schmissigen Märschen und Tuschs der Kapelle „Karpaten-Blech“ viele Anekdoten. Einig waren sich die Teilnehmer des Seminars darüber, dass sie der Mistel zeigen wollen, wo der Barthel den Most holt. Denn, so hieß es in ihrem „Most-Lied“: „Wenn der Moscht aus Freiberg kommt, no wirkt er au besonders prompt.“