Am Montag tritt die Tarifzonenreform des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS) in Kraft. Aus den mehr als 50 Zonen werden nur noch 5 Zonen, die ringförmig um die Landeshauptstadt herum verlaufen. Die BZ erklärt, was die Reform für den Landkreis Ludwigsburg bedeutet.

Auf welche Änderungen müssen sich Fahrgäste im Landkreis ab Montag einstellen?

Der Landkreis Ludwigsburg besteht ab 1. April statt aus bislang zehn aus vier Tarifzonen, auch in den anderen Landkreisen gibt es maximal vier. Der Landkreis Esslingen war mit 15 Tarifzonen bisher der „Spitzenreiter“. Auch dort gibt es in Zukunft nur noch vier Tarifzonen. Im Kreis Ludwigsburg werden pro Werktag rund 245 000 Fahrten unternommen.

Welche Vorteile ergeben sich aus der Reform für die VVS-Kunden im Landkreis?

Die Fahrt von Bietigheim bis Stuttgart kostet künftig 4,20 statt 5,30 Euro, weil eine Zone wegfällt. Bei der Fahrt zum Flughafen fallen sogar zwei Zonen weg, statt 6,50 kostet die einfache Fahrt dann ebenfalls 4,20 Euro. Von Bönnigheim nach Stuttgart kostet es künftig 6,50 statt 7,70 Euro, und auch Sachsenheimer profitieren von der Reform. Die Fahrt in die Landeshauptstadt kostet ebenso wie die zum Flughafen ab Montag 5,30 statt 6,50 und 7,70 Euro. Entsprechend werden auch die Jahrestickets günstiger.

Was müssen Kunden beachten, die bereits Jahres- oder Monatstickets haben?

Die Abonnenten wurden bereits in den vergangen Monaten von ihren Abo-Centern schriftlich über den neuen Tarif informiert, teilt der VVS mit. Für diejenigen, die monatlich bezahlen, stelle das Abo-Center das Abonnement im Hintergrund um – sie profitieren laut VVS automatisch vom neuen Tarif. Wer eine jährliche Einmalzahlung gewählt hat, bekomme Anfang April 2019 eine Gutschrift. PolygoCards können auch nach dem 1. April weiter verwendet werden.

Wie sieht es bei den anderen Kunden mit Verbundpässen und Zeittickets aus?

Grundsätzlich gilt, dass alle Tickets, die vor dem 1. April gekauft wurden, auch nach dem 1. April gültig sind, teilt die VVS mit. Auch bereits vorhandene Verbundpässe könnten in der Regel weiter verwendet werden. Wer jedoch durch die Tarifreform spare, könne ein in einer Verkaufsstelle erworbenes Jahresticket dort umtauschen und erhalte anteilig den zu viel bezahlten Betrag zurück. Wochen- und Monatstickets können nach Ende der Gültigkeit zur anteiligen Erstattung eingereicht werden. Selbst für 4er-Tickets und Tagestickets ist eine Erstattung möglich. Die Frist für Umtausch- und Erstattungsfälle wegen der Tarifreform ist der 31. Mai. Erstattungsformulare und Informationen sind unter vvs.de/einfachmachen zu finden.

Sind alle Fahrkartenautomaten schon umgestellt?

Die Umstellung aller rund 900 Automaten im VVS geschieht, wie der Verkehrsverbund mitteilt, in der Nacht vom 31. März auf den 1. April. Wie bei einem Update am heimischen PC auch werden die alten Daten/Programme deinstalliert und die neuen Daten/Programme installiert.

Verspricht sich der VVS von der Reform mehr Fahrgäste?

Ja, Ziel der Reform ist es, noch mehr Menschen dazu zu bewegen, auf Bus und Bahn umzusteigen. Der VVS hatte in den vergangenen Jahren jeweils einen Fahrgastzuwachs von 2 bis 2,5 Prozent. Ziel ist es, diesen Zuwachs zu verdoppeln durch die Reform. Die Reform soll gerade auch Städten und Kommunen wie Ludwigsburg zugute kommen, die mit stark belasteten Straßen und Schad­stoffüberschreitungen zu kämpfen haben, so der VVS weiter.

Was war Anlass für die Reform?

Der Einheitstarif (aus Zone 10 und 20 wird Zone 1) für die Landeshauptstadt Stuttgart wurde in einem gemeinsamen Antrag von den großen Gemeinderatsfraktionen CDU, Grüne und SPD gefordert. Der Stuttgarter Gemeinderat hat im Dezember 2017 im Rahmen des Doppelhaushalts 2018/2019 erstmals ab 2019 einen Betrag von neun Millionen Euro eingestellt, um die Einheitszone innerhalb Stuttgarts umzusetzen. Dieser Beschluss war der Impuls für eine Tarifzonenreform im gesamten VVS. Hinzu kommt, dass der Verband Region Stuttgart schon seit Jahren gefordert hat, die Sektorengrenzen in den Tarifringen abzuschaffen, um tangentiale Verbindungen preislich attraktiver zu gestalten.

Wie kam es eigentlich zu dem Tarifzonen-Dschungel der jetzt bereinigt wird?

Der Gemeinschaftstarif des VVS gilt seit der Verbundgründung am 1. Oktober 1978. Die Beteiligten haben sich damals für einen Zonentarif entschieden, bei dem sich der Fahrpreis nach der Zahl der befahrenen Zonen richtet. Seitdem hat sich am Zonenplan nichts Grundlegendes mehr geändert. Rund 50 Tarifzonen für einen Verkehrsverbund sind laut VVS im deutschlandweiten Vergleich keine besonders große Zahl.

Was kostet die Reform?

Die Kosten der Tarifreform, die von der öffentlichen Hand geschultert werden, belaufen sich auf circa 42 Millionen Euro pro Jahr, teilt der VVS mit. Das Verkehrsministerium habe zugesagt, die Tarifreform aus Gründen der Luftreinhaltung im Ballungsraum Stuttgart mit insgesamt 42 Millionen Euro über einen Zeitraum von sechs Jahren zu unterstützen. Die Landkreise und die Landeshauptstadt Stuttgart übernehmen die restlichen Kosten gemeinsam im Verhältnis 55 Prozent (Landkreise) und 45 Prozent (Stadt Stuttgart). Die Landkreise teilen ihren Kostenanteil untereinander entsprechend den Einwohnerzahlen auf.

Wie geht’s weiter?

„Die Freude über die Tarifreform ist auf allen Seiten groß. Doch die Arbeit geht weiter“, sagt Ludwigsburgs Landrat Dr. Rainer Haas. Unter anderem gibt es ab 2021 58 neue Fahrzeuge bei der S-Bahn. Diese soll künftig fast ganztägig im 15-Minuten-Takt fahren.