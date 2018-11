Tamm Bildung als größter Brocken

Tamm / Michaela Glemser

Noch hat Tamms Kämmerin Franziska Wunschik den Haushalt für das kommende Jahr 2019 noch nicht in den Gemeinderat eingebracht, doch in der jüngsten Sitzung gab sie bereits die Kerndaten des Etatplans bekannt. So sollen im Ergebnishaushalt der Gemeinde 2019 ordentliche Erträge von 37,42 Millionen Euro und ordentliche Aufwendungen von 36,9 Millionen Euro zu Buche schlagen. Daraus ergibt sich ein Gesamtergebnis von 523 815 Euro. Im Finanzhaushalt wiederum belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3,14 Millionen Euro. Das Finanzpolster der Kommune muss im kommenden Jahr nach aktuellen Berechnungen von Wunschik um 5,9 Millionen Euro reduziert werden.

Höhere Eigenmittel

„Der Ergebnishaushalt entwickelt sich sehr zufriedenstellend, und wir werden auch in den Jahren 2020 bis 2022 einen ausgeglichenen Haushalt mit ordentlichen Ergebnissen zwischen 859 365 und 191 065 Euro vorlegen können“, sagte die Finanzchefin. Sie rechnet sogar damit, dass die Jahresbilanz für 2018 besser als veranschlagt ausfallen wird, wodurch sich die finanziellen Eigenmittel der Kommune nochmals erhöhen sollen. Dieses Geld wird die Gemeinde auch brauchen, denn es stehen vor allem im Bildungs- und Betreuungsbereich zahlreiche Bauvorhaben an, die hohe Kosten mit sich bringen. Beispielsweise muss für die Grundschule im Wohngebiet Hohenstange endgültig entschieden werden, ob sich eine Sanierung noch lohnt oder ein Abriss und Neubau sinnvoller ist. „Wir werden um den Neubau der Grundschule nicht herumkommen. Aber wir werden, dank der erfreulichen Finanzzahlen, diese Pflichtaufgaben schultern können“, machte der AWV-Fraktionsvorsitzende, Jürgen Hottmann, deutlich. Sonja Hanselmann-Jüttner (SPD) verwies darauf, dass auch die Fertigstellung der Mensa im Schulzentrum an der Maystraße sowie die Sanierung der Gustav-Sieber-Schule in Angriff genommen werden müssten. „Für die Bauvorhaben ist es von erheblicher Bedeutung, wie sich unsere Ganztagsschulen weiterentwickeln, weil sich auch Auswirkungen auf den Raumbedarf ergeben können“, so Hanselmann-Jüttner, die den Antrag auf einen „Runden Tisch“ mit allen Beteiligten Anfang 2019 stellte. An diesem soll eine Ganztagskonzeption für die künftige Schulentwicklung Tamms erarbeitet werden. Bürgermeister Martin Bernhard entgegnete, dass Tamm bereits eine Umfrage für Eltern vorbereiten. Mit der Umfrage soll das Interesse der Eltern an einer Ganztagsschule sowie an einem Halbtagesangebot ermittelt werden.

Nur mit Lärmschutz

Doch auch im Bereich der Kindergärten stehen Tamm hohe Investitionen bevor wie der Bau eines Kindergartens in der Öhringer Straße oder der Neubau des Kindergartens in der Silcherstraße. „Die erheblichen Investitionen im Bereich der Bildung und Betreuung bedeuten, dass trotz verbesserter Haushaltssituation in den nächsten Jahren die meisten Mittel in die Erfüllung unserer Pflichtaufgaben gesteckt werden müssen“, unterstrich Hanselmann-Jüttner und kritisierte, dass im Investitionsprogramm bis 2022 Mittel von mehr als einer Million Euro für einen neuen Bürgergarten eingestellt seien. Sie mahnte, dass diese Naherholungszone zwischen Bahnhof und Jugendhaus nur Sinn mache, wenn zuvor mögliche Lärmschutzmaßnahmen untersucht werden würden. Hottmann, dagegen erklärte, das mit dem Bürgergarten sehr wohl begonnen werden sollte.

Karin Vogt von den Grünen erinnerte daran, dass es nötig sei, im Investitionsprogramm stetig Geld für die Sanierung öffentlicher Gebäude einzuplanen, um diese nicht immer wieder verschieben zu müssen. „Erst wenn wir unsere begonnenen Projekte beendet und die Pflichtaufgaben erfüllt haben, können wir an die Wunschmaßnahmen denken“, sagte Vogt. Zudem ist die Erneuerung der Sportstätten wie die Sanierung des Kleinspielfelds an der Sporthalle Egelsee im Investitionsprogramm berücksichtigt. Auch die Sporthalle in der Maystraße ist schon lange in einem schlechten Zustand. Eigentlich sollte der Hallenboden behelfsmäßig ausgebessert werden, der Hallenboden hat sich jedoch verschlechtert, sodass er doch schon in den Pfingstferien 2019 grundlegend erneuert werden soll. Durch die Herabsetzung des Kreisumlagesatzes steht der Kommune dafür ausreichend Geld zur Verfügung. Für die gesamte Erneuerungsmaßnahme der Sporthalle hat Kämmerin Wunschik 2019 rund 300 000 Euro, 2020 rund 462 500 Euro und 2021 rund 462 500 Euro vorgesehen. Die Gemeinderäte stimmten dem Investitionsprogramm ebenso wie der Sanierung des Hallenbodens, die acht Wochen in Anspruch nehmen wird, einhellig zu.