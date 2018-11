Mordprozess Bewegungs-App verrät Angeklagten

Kreis Ludwigsburg / Bernd Winckler

Am sechsten Verhandlungstag hat sich das Blatt gegen einen 25-jährigen Angeklagten gewendet: Die Auswertung einer Handy-App und Navigationsergebnisse des Fahrzeugs belegen nun, dass er in der Tatnacht da war, wo die Leiche entsorgt wurde. Er soll sogar die Tötung seiner Freundin angekündigt haben.

Bei dem Prozess vor dem Stuttgarter Landgericht geht es um den Mord und die anschließende Verbrennung der 22-jährigen Lebensgefährtin des Angeklagten in Eglosheim. Das Landeskriminalamt hatte nahezu keine tatrelevanten Spuren feststellen können, die gegen ihn sprechen (die BZ berichtete). Jetzt haben Zeugen bekundet, dass der Angeklagte schon im Mai letzten Jahres drohte, sie umzubringen.

Damals hatte sich das Opfer bereits an die Polizei gewandt, da ein Streit körperlich eskalierte. Er habe sie gewürgt und gedroht, das gemeinsame Kind wegzunehmen und sie umzubringen, so ein Polizist im Zeugenstand. Ein Handy-Foto zeigten damals die Rötungen am Hals. Im Juni 2017 wandte sich einer ihrer Brüder nach dem Würgevorfall an die Polizei und sagte, dass der Angeklagte eine Waffe besitze. Diese wurde gefunden, aber der Polizei sei machtlos gewesen. Auch die beste Freundin berichtete von ihren Ängsten, dass er sie tötet.

Beweise gefunden

Beamte der Mordkommissionen Waiblingen und Ludwigsburg hatten nach dem Verschwinden der Frau ein umfangreiches Bewegungsprofil über eine Bewegungs-App des Angeklagten erstellt. Das Ergebnis war eindeutig: Der Angeklagte befand sich demnach in der Tatnacht und auch am Tag danach auf dem Grundstück in Eglosheim, auf dem die Leiche verbrannt wurde und auch auf jenem Gartengrundstück in Asperg, wo später die Leiche gefunden wurde. Auch die Auswertung des GPS-Trackers in seinem Mercedes-Sprinter ergab dies. Für die Staatsanwaltschaft steht indes fest, dass der Angeklagte statt in einer Dachbox die Leiche in einer 240 Liter großen Papiertonne transportierte. Diese und ein Fahrzeug-Anhänger, mit dem er die Tonne transportierte, waren nach der Tat verschwunden. Dass er mit einem solchen Anhänger in der Nacht unterwegs war, zeigt ein Überwachungsfoto einer Tankstelle.

Diese neuen Erkenntnisse bekräftigen die Vorwürfe gegen den 25-Jährigen. Die Staatsanwältin stellte neben dem Antrag der lebenslangen Freiheitsstrafe auch den Antrag, die „besonders schwere Schuld“ festzustellen. Dem Täter drohen demnach 20 Jahre Haft. Am 12. Dezember soll das Urteil gesprochen werden.