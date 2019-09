Ende Juni dieses Jahres besaßen laut Innenministerium 85 395 Menschen in Baden-Württemberg den Kleinen Waffenschein. Ende 2014 waren es noch 40 001, die Zahl hat sich in fünf Jahren verdoppelt. Auch im Kreis kann dieser Trend festgestellt werden, sogar noch deutlicher: Waren es 2014 noch 54 Kleine Waffenscheine, die vom Landratsamt Ludwigsburg (LRA) ausgestellt wurden, sind es Ende 2018 bereits 426 Scheine gewesen.

Besagte Lizenz erlaubt seinem Inhaber, bestimmte Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen verdeckt mit sich zu tragen. Diese müssen das Zulassungszeichen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt aufweisen und werden PTB-Waffen genannt. Der Besitz ist frei. Für das Mitnehmen außerhalb der eigenen Wohnung, Geschäftsräume, oder einer Schießstätte, ist die Zulassung nötig, ansonsten liegt eine Straftat vor.

Keine Schießerlaubnis besteht

Dabei ist zu beachten, dass der Kleine Waffenschein ausschließlich zum Führen – und das auch nur verdeckt – von besagten PTB-Waffen berechtigt. Eine Schießerlaubnis besteht dadurch nicht – auch nicht an Silvester. Ebenso dürfen die Waffen nicht zu öffentlichen Veranstaltungen wie Märkten oder Volksfesten mitgenommen werden.

Warum sich Bürger immer mehr bewaffnen, könne das Landratsamt (LRA) nicht sagen. „Grundsätzlich muss der Antragsteller keine Begründung für die Beantragung des kleinen Waffenscheins abgeben. Der Antragsteller muss lediglich 18 Jahre alt sein, die erforderliche Zuverlässigkeit und die persönliche Eignung nach dem Waffengesetz besitzen“, sagt Dr. Andreas Fritz, Sprecher des LRA Ludwigsburg auf Anfrage der BZ. Jedoch müsse festgehalten werden, so Fritz, dass zwar auch im Kreis der Besitz des Kleinen Waffenscheins deutlich gestiegen ist, jedoch seit 2017 wieder ein Rückgang festzustellen ist (siehe Infobox). Der starke Anstieg in den letzten Jahren wird unter anderem auf die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht 2015/16 in Köln, aber auch die vielerorts gestiegenen Einbruchszahlen zurückgeführt und das damit gesteigerte Bedürfnis nach vermeintlicher Sicherheit. Weder der Einsatz von Schreckschusswaffen, noch von Pfefferspray, für das keine Zulassung erforderlich ist, ist laut Polizei aber ungefährlich, schnell kann es zum Tatbestand „Gefährliche Körperverletzung“ kommen, die mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft wird.