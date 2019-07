In Baden-Württemberg wurden 2018 rund 108 900 Kinder lebend geboren. Das meldet das Statistische Landesamt. Die Zahl lag letztmals 1998 höher. Die Kinderzahl je Frau lag 2018 im Landesschnitt bei 1,58. Auch der Landkreis Ludwigsburg wächst. Hier bekommen Frauen durchschnittlich 1,65 Kinder. Die steigende Zahl der Kinder führte 2018 auch zu einem deutlichen Geburtenüberschuss von 483 im Kreis. Während in dem Jahr 5162 Menschen starben, wurden 5645 Babys geboren. In den Jahren 2016 (714) und 2017 (809) war der Geburtenüberschuss sogar noch höher. Seit 2015 werden kontinuierlich mehr als 5000 Babys pro Jahr im Kreis geboren, ein Wert den es so zuletzt um die Jahrtausendwende über mehrere Jahre gab.

Eine Ursache wird in der in den vergangenen Jahren angestiegenen Zuwanderung gesehen, die auch zu einer Zunahme der Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter geführt hat. Hinzu kommt, dass Kinder der geburtenstarken Jahrgänge Anfang der 1960er-Jahre selbst Kinder bekommen. Ursächlich für den Anstieg der durchschnittlichen Kinderzahl je Frau dürfte unter anderem die verbesserte Kinderbetreuung sein.

Neben der Geburtenrate spielt die Zuwanderung eine wichtige Rolle. Diese wird in den nächsten Jahren für den Kreis Ludwigsburg als so hoch prophezeit, dass die Bevölkerungszahl von aktuell 542 630 Einwohnern bis 2035 auf 562 200 wachsen soll. Dies entspricht einem Zuwachs 3,6 Prozent. Damit liegt der Landkreis über dem Schnitt für die Region Stuttgart (3,1).