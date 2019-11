„Wenn ich gewusst hätte, dass ich arbeiten muss, ob ich da gekommen wäre“, scherzt Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann (CDU) bei ihrem Besuch im Technischen Gymnasium (TG) des Beruflichen Schulzentrums. Um ihr zu zeigen, was man auf dem TG lernt, hatten Schüler und Lehrer für die Ministerin in einem Raum fünf Stationen aufgebaut, für jede Klassenstufe des drei- und sechsjährigen Schulzweigs.

Anstrengen musste sich Eisenmann, die in Begleitung vom CDU-Landtagsabgeordneten Fabian Gramling und dem stellvertretenden Landrat Jürgen Vogt gekommen war, am Tisch der Klasse 10. Die Schüler hatten im Unterricht eine Solar-Funk-Uhr konzipiert, die dann in Zusammenarbeit mit der Ditzinger Firma Trumpf gefertigt wurde. Ob sie die gestanzten Blechteile zurechtbiegen könne, stellten die Schüler die Ministerin auf die Probe: „Puh, das macht euch Spaß?“, fragte sie und bekam ein achtkehliges „Ja“ zu hören.

Fasziniert von Robotik

Erstaunt war Susanne Eisenmann am Tisch Robotik, an dem ein kleiner Roboter alleine einen Magic-Cube-Würfel in die richtige Farbreihenfolge drehte. „Das fasziniert mich, das habt ihr alleine programmiert?“, fragte sie die Neuntklässler und wollte das Spiel gleich nochmal sehen.

Fabian Gramling hatte die Kultusministerin nach Bietigheim eingeladen, „damit sie das Technische Gymnasium, das so erfolgreich ist, mal genauer sehen konnte“, sagt er. 50 Prozent mehr Schüler hat das TG in Bietigheim-Bissingen als andere im Schnitt. Bedeutet, so erklärte Schulleiter Stefan Ranzinger: „Wir haben 246 Schüler, im Landesdurchschnitt sind es 176.“ Da das TG durchschnittlich 27 Schüler in einer Klasse habe, im Landesdurchschnitt seien es 21, erklärte Ranzinger der Ministerin, sei das TG Bietigheim-Bissingen eine kostengünstige Variante.

Nach dem einstündigen Blick in den Unterricht hatte die Kultusministerin noch einen anderen wichtigen Termin: Sie traf sich mit Vertretern von Bietigheimer Sportvereinen wie den Steelers, der SG BBM und der LG Neckar-Enz und aus örtlichen Schulen. In dem nichtöffentlichen Treffen, so erklärte Fabian Gramling gehe es um die schulische Förderung von jugendlichen Sporttalenten, die in Landeskadern trainieren. Das Thema des Nachholunterrichts sei ungelöst, bisher, so Gramling, das soll sich aber ändern. Ein Vorschlag sei, diese Schüler zentral an einer Schule unterzubringen.