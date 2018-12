Straßenverkehr Bereit für Schnee und Eis

Kreis Ludwigsburg / Frank Ruppert

Unser Bauhof ist gut vorbereitet, die Silos für das Streumittel sind alle gut gefüllt, insgesamt lagern mehr als 500 Tonnen Salz beim städtischen Bauhof“, erklärt Bietigheim-Bissingens Pressesprecherin Anette Hochmuth. Damit sei man auch für einen etwas härteren Winter ausgestattet. Auch die Fahrzeuge seien schon zum Teil umgerüstet, der Rest könne schnell umgebaut werden für den Räum- und Streudienst.

„Die Mitarbeiter haben sich vorbereitet, so wird zum Beispiel ein spezieller Wettervorhersage-Dienst genutzt, um unser Stadtgebiet zu überwachen. Wenn Frost oder Schneefall angekündigt werden, werden ab 2 Uhr nachts Kontrollfahrten zu bestimmten Punkten gemacht und bei Bedarf die Mitarbeiter für einen Einsatz alarmiert“, so Hochmuth weiter. Bis zu 55 Mitarbeiter können dann ab 4 Uhr früh mit zwölf Räum- und Streufahrzeugen sowie weiteren Transportern loslegen.

In Bietigheim-Bissingen werden zunächst die klassifizierten Straßen, also die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen geräumt sowie die Strecken, die von den Buslinien genutzt werden müssen und Gefällstrecken. Reine Wohnstraßen kommen erst später dran – falls möglich.

Für die überörtlichen Straßen im Kreis sind drei Straßenmeistereien vom Landratsamt zuständig. Diese sitzen in Ludwigsburg, Besigheim und Vaihingen. Laut Dr. Andreas Fritz, dem Pressesprecher des Landratsamts, arbeiten bei den drei Straßenmeistereien 65 Straßenwärter und neben zwölf eigenen Fahrzeugen sind auch zehn von Fremdunternehmern im Einsatz. „Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei sind Montag bis Freitag, beginnend zwischen 3 und 3.30 Uhr, und am Wochenende ab 5 Uhr im Einsatz. Es wird je nach Bedarf geräumt und gestreut. Alle Salzlager sind gefüllt. In der Summe bevorraten wir etwa 4200 Tonnen Salz“, erklärt Fritz.

Erst die Bundesstraßen

Die Straßenmeistereien würden im Fall der Fälle in der Regel zuerst die Bundesstraßen und Hauptzufluss-Straßen Richtung Stuttgart/Ludwigsburg räumen. Dabei gibt es dann auch Berührungspunkte mit der Autobahnmeisterei Ludwigsburg, die zum Regierungspräsidium Stuttgart gehört.

Die Betriebsstrecke der Autobahnmeisterei umfasst nach Angaben von Sonja Hettich, Pressesprecherin beim Regierungspräsidium, 67 Kilometer. Aufgeteilt auf die A 81 von der Anschlussstelle Weinsberg/Ellhofen bis zum Autobahndreieck Leonberg und der A 8 von der Betriebsumfahrt Friolzheim und der Anschlussstelle Leonberg-Ost. Etwa 30 Kilometer der A 81 befinden sich im Landkreis Ludwigburg und damit im Zuständigkeitsbereich der Autobahnmeisterei. „Die Autobahnmeisterei Ludwigsburg ist selbstverständlich wie alle anderen Autobahnmeistereien im Regierungsbezirk Stuttgart für den Winterdienst gerüstet. Die Salzlager in Ludwigsburg sind mit einer Gesamtkapazität von 2600 Tonnen gefüllt“, so Hettich.

Bei Schnee- und Eisglätte sind 21 Straßenwärter im Schichtdienst mit insgesamt acht Winterdienstfahrzeugen (sechs Dreiachs-LKW und zwei Unimog) rund um die Uhr im Einsatz. Die Priorisierung der Räumdienste auf Bundesautobahnen ist unterteilt in die Kategorie 1 – durchgehende Fahrbahn, Kategorie 2 – Anschlussstellen/Knotenpunkte und Kategorie 3 – Parkplätze und Rastanlagen. Der Räum- und Streudienst erfolgt in Eigenregie. Privatunternehmen sind nicht beauftragt, so Hettich weiter.