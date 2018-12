Süßes Beliebte Weihnachtsleckereien bei  Schmidt und Stöckle

Ifigenia Stogios

Was wäre Weihnachten ohne Lebkuchen, Spekulatius und Gutsle? Während manche es bevorzugen selbst zu backen, kaufen andere Weihnachtsgebäck lieber ein. „Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal Butterspritzgebäck, Marzipanküchlein und gefüllte Creme-Taler in unserem Sortiment“, sagt Jürgen Gröber. Der Nürnberger ist unter anderem zuständig für den Laden „Lebkuchen-Schmidt“ in der Kronenbergstraße in Bietigheim-Bissingen. 200 Produkte sind dort erhältlich, darunter auch Suppenbrühe, Punsch und Glühwein. Seit 2012 wird alljährlich von Oktober bis Heiligabend das Eiscafé Olivier zum Lebkuchenverkauf umfunktioniert.

Für alle Geschmäcker

Ob mit Vollmilchschokolade, Cashewnüssen oder weißer Schokolade überzogen: Für alle, die gerne naschen, ist etwas dabei. „Wir achten sehr darauf, wo wir unsere Ware lagern und dass es von der Temperatur her passt. Wir fangen erst im Oktober mit der Produktion an und bieten Lebkuchen mit einem 20-prozentigen Nussanteil an. Besonders gut kommen die Elisen-Lebkuchen in allen möglichen Varianten an“, weiß Gröber. Das bestätigt auch eine Kundin aus Erligheim. „Ich finde, Mini-Elisen eignen sich ganz toll als Geschenk, aber man gönnt sich auch gern selbst so einen Genuss zur Adventszeit“, sagt die Erligheimerin, die ihren Namen nicht nennen möchte.

Wer keine Lust hat im Laden einzukaufen, kann sich das Weihnachtsgebäck auch online bestellen. Das kommt allerdings für die Erligheimerin nicht in Frage: „Ich möchte Lebkuchen mit meinen Sinnen wahrnehmen“, sagt sie. Anderer Meinung ist Miriam Angerstern aus dem Buch. „Meine Mutter schenkt uns Boxen mit Weihnachtsgebäck, die sie online bestellt. Das finde ich toll.“ Ihr Favorit: „Die Bratapfel-Lebkuchen“. Jutta Stumpp aus Ochsenbach bevorzuge Dominosteine und Christstollen und kaufe ein Mal im Jahr bei Lebkuchen-Schmidt ein, erzählt sie. Ein Ehepaar aus Ingersheim kommt ebenfalls in den Laden. „Wir achten auf Qualität, diese Lebkuchen sind nicht mit denen zu vergleichen, die im Supermarkt angeboten werden.“ Uwe Czupalla aus Löchgau sucht mit seiner Frau ein Geschenk für die Freundin seines Sohnes. Sie entscheiden sich für eine Litfasssäule. Das ist eine Box mit verschiedenen Lebkuchenspezialitäten. Die 25-jährige Verkäuferin Jennifer Karasz findet: „Unsere leckersten Lieblingslebkuchen sind die Elisen-Lebkuchen mit Oblaten.“

Vanillekipferl und Zeltenbrot

Aber nicht nur Schmidt ist anlässlich der Vorweihnachtszeit gut besucht, sondern auch die Bäckerei Stöckle. „Unsere Renner sind dieses Jahr die Zimtsterne und die Vanillekipferl“, verrät der Inhaber der Bäckerei Stöckle, Steffen Mahl. Er gehört zur dritten Generation des Familienunternehmens, das einst seine Vorfahren mütterlicherseits aufbauten. „Neu im Sortiment ist das Südtiroler Zeltenbrot. Das ist ein flaches Früchtebrot mit Sultaninen, getrockneten Feigen und Birnen.“ Das 500 Gramm schwere Brot werde in einer Holzform gebacken, erklärt er.

„Was wir noch gut bis zum Nikolaustag verkauften, war ein Lebkuchen-Bausatz für ein Lebkuchenhaus mit Bastelanleitung und Weihnachtsfiguren aus Zucker.“ Die Bastelanleitung schrieben die Konditormeisterin und der Verkaufsleiter des Unternehmens.