Sachsenheim Bekämpfung an vielen Fronten

Bekämpfung an vielen Fronten

Sachsenheim / Von Mathias Schmid

Die Zustimmung und das Lob der Sachsenheimer Stadträte für die geleistete Arbeit der Revierförster Theo Wöhr und Burkhard Böer war in der jüngsten Gemeinderatssitzung wie jedes Jahr groß. Man ist hochzufrieden mit der Arbeit der beiden. Das heißt aber nicht, dass im großen Stadtwald alles glatt läuft. Gleich mehrere Phänomene halten die Waldmitarbeiter auf Trab. Welche Entwicklung Käferbefall, Eschentriebsterben und andere (klimabedingte) Veränderungen nehmen werden, kann niemand so genau sagen.

Im Januar wütete Sturm Burglind, verursachte zahlreiche Einzelwürfe, vereinzelt auch kleinflächige Sturmwürfe im Fichtenbestand. Seit April machten die anhaltend hohen Temperaturen und die fehlenden Niederschläge der „Lunge des Landkreises Ludwigsburg“, wie Bürgermeister Horst Fiedler den Sachsenheimer Wald und das Kirbachtal zuletzt bezeichnete, zu schaffen. Mit knapp 1300 Hektar Stadtwald ist Sachsenheim nicht nur der größte Waldbesitzer der Region, sondern weist auch den landesweit höchsten Eichenanteil auf.

Fichten stark getroffen

Wie bereits im Sommer berichtet, hat es vor allem die Fichten hart getroffen. Gleich mehrfach mussten die Waldarbeiter rasch große Bestände des Nadelbaums fällen und aus dem Wald transportieren, um den Befall des Borkenkäfers, sowohl Kupferstecher als auch Buchdrucker, einzudämmen. Aktuell sehe es ganz gut aus, meinte das Forst-Team. Die Revier-Mitarbeiter sind allerdings nach wie vor auf der Hut und müssen auf Kleinigkeiten achten. „Wir reden hier von einem halben Fingerhut Bohrmehl, den wir am Fuß einer Fichte suchen“, erklärte Böer die Spur, die die Käfer hinterlassen, wenn sie sich in den Baum fressen. „Bisher ist uns das gut gelungen. Aber das sage ich ganz vorsichtig.“ Denn das kann sich schnell ändern. Keiner kann genau sagen, wie sehr der trockene Sommer die Fichtenbestände geschwächt hat und wie anfällig sie deshalb sind. „Nach den Erfahrungen des Hitzesommers 2003 muss zumindest im Folgejahr ebenfalls mit größeren Käferholzmengen gerechnet werden“, befürchten die Experten.

Auch das Laubholz blieb nicht verschont: Rotbuchen, Hainbuchen, Linden und Spitzahorn werfen wegen Wassermangels bereits frühzeitig ihr Laub ab, um sich zu schützen. „Daher ist zu erwarten, dass diese Bäume bereits geschwächt ins nächste Frühjahr 2019 starten und umso anfälliger im kommenden Jahr reagieren könnten“, betont Gundula Gmelin vom Fachbereich Forst des Landratsamts. Hart trifft die Dürreperiode auch die im Frühjahr 2018 neu angelegen Forstkulturen.

Für die Waldmitarbeiter heißt all das: erhöhter Pflegeaufwand. Dazu kommt, dass die Stellen krankheitsbedingt nur zu 75 Prozent besetzt sind. „Wir mussten daher sehr viele wichtige Pflichtarbeiten nach hinten verschieben“, bedauert Gmelin.

Besorgniserregend ist auch nach wie vor das Eschentrieb­sterben. Vor allem, weil die Experten ihnen oft gar nicht ansehen, wie krank sie sind. So musste kürzlich der Waldkindergarten in Großsachsenheim kurzfristig evakuiert werden, weil eine umgekippte Esche Schäden angerichtet hatte. „Wie ein Marshmallow“ habe der Baum von innen ausgesehen, berichtet Revierförster Böer. „Von außen war aber absolut nichts zu erkennen.“ Besonders stark haben die Waldarbeiter nach wie vor Eschen entlang von Straßen und Wohnbebauung im Blick. Stark befallene Bestände werden vermehrt umgebaut, zum Beispiel in Eichenbestände.

Hoffnung besteht bei der lang ersehnten natürlichen Verjüngung des Eichenbestands. Denn sowohl den Stieleichen bei Kleinsachsenheim als auch den Traubeneichen im Stromberg bescheinigen die Forstexperten eine starke Fruchtbildung. Die Eicheln müssen im Frühjahr jetzt nur noch keimen. „Viele sind verschrumpelt“, meint Förster Böer mit Verweis auf die Sommerdürre, „keiner weiß, wie sie austreiben.“