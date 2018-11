Kreis Ludwigsburg Beißattacken: Nicht nur eine Frage des Hundetrainings

Kreis Ludwigsburg / Carolin Domke

Man kann sich riechen oder auch nicht. Menschen gehen sich in so einem Fall normalerweise aus dem Weg. Bei Hunden ist das nicht immer möglich und so kommt es auch im Kreis Ludwigsburg hin und wieder zu Beißvorfällen, wie vergangene Woche, als eine 59-Jährige in Ludwigsburg von einem frei laufenden Schäferhund leicht verletzt wurde (die BZ berichtete).

„Eine eindeutige Ursache wird man wohl nicht festlegen können, da immer mehrere Personen und der Hund oder mehrere Hunde involviert sind“, sagt Sandra Henkel-Würth, zweite Vorsitzende des Vereins der Hundefreunde Löchgau und Sprecherin des Südwestdeutschen Hundesportverband (SWHV), zu so einem Hunde-Verhalten. Sofern jeder gewisse Regeln einhalte, könne man Beißvorfälle minimieren, ist sie jedoch überzeugt. Dazu zählen eine „gute, liebevolle aber konsequente Grundausbildung“ und die Rücksichtnahme der Hundehalter, wenn sie auf anderen Hundehalter oder Passanten treffen.

Schon ab einem Alter von acht Wochen kann man mit Welpen ein Training starten. Dabei gilt es nicht nur den Grundgehorsam zu trainieren, sondern die jungen Hunde auf Umweltreize wie das Treffen auf Jogger, Radfahrer oder Kinder vorzubereiten. „Innerhalb des Stadtgebiets ist der Hund generell an der Leine zu führen,“ bekräftigt Henkel-Würth, so könne das Tier in einer brenzligen Situation auf die „abgewandte Seite der eventuellen Gefahr gebracht werden. Viele Leute haben Angst vor Hunden und sind über diese Geste sehr dankbar.“ Und auch im Freilauf ist auf einen unverzüglichen Rückruf und das Anleinen zu achten. Das zeige, dass man den Hund im Griff hat. Hierfür hat der SWHV einen Flyer entworfen mit nützlichen Grundregeln für Hundeführer.

Wesen wird getestet

Im Verein werden Hund und Halter auf verschiedene Alltagssituationen vorbereitet. „Sie bekommen fachmännische Anleitungen, die Situationen zu erkennen, zu vermeiden und falls sie dennoch einmal unerwartet auftauchen auch ohne Ernstfall lösen können.“ Wie gehorsam der Hund ist und ob er mit allen Situationen zurechtkommt, kann mit der Prüfung „Team Test“ des SWHV geprüft werden. Das Ziel: „Der Hund soll sich selbstsicher, offen, aber neutral verhalten“, erklärt Henkel-Würth.

Trotz jahrelangem Training und entspanntem Gemüt, ist ein Beißunfall nicht ausgeschlossen. „Nach dem Motto ‚Sag niemals nie’. Aber das Risiko kann zumindest über ein gutes Training sehr minimiert werden“, so die Hundekennerin. Im Bezug auf Kinder sollten Eltern darauf achten, dass sie niemals auf einen fremden Hund zulaufen und diesen streicheln wollen. Auch den eigenen Hund sollten Eltern nicht mit kleinen Kindern alleine lassen.

Keine eindeutige Körpersprache

Denn nicht immer sei es der Fall, dass der Hund eine eindeutige Körpersprache zeigt. „So unterschiedlich wie die Ursachen, sind auch die Verhaltensweisen, die die Hunde vorher zeigen. Hunde agieren sehr schnell und mit sehr feinen Signalen“, weiß die Expertin. Für einen Laien kann die Deutung schwieriger sein. Auch rassespezifische Merkmale spielen eine Rolle. Gerade bei Rassen wie dem Boston Terrier mit angeborener Stummelrute, der somit kein eindeutiges und fröhliches Schwanzwedeln zeigen kann oder einem Mops mit platter Nase und Atemproblemen, dessen Röcheln plötzlich zum Knurren wird, kann unter Hunden zu Verständigungsproblemen führen und folglich zu einer Auseinandersetzung. „Auch ein Hund, der nur spielen möchte, kann einen Beißvorfall hervorrufen, wenn er nämliche zu einem anderen Hund rennt und diesen belästigt. Daher ist jeder Hundehalter für seinen eigenen Hund in der Verantwortung.“

www.smhv.de