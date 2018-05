Förderung Bauprojekte: Land zahlt 18 Millionen

Landkreis Ludwigsburg / bz

Das Land fördert im Jahr 2018 insgesamt 114 kommunale Sportstättenbauprojekte mit Zuschüssen von rund 17,7 Millionen Euro. Darauf haben sich das Kultusministerium, die Regierungspräsidien, die kommunalen Landesverbände und die drei baden-württembergischen Sportbünde verständigt, teilt das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg in einem Schreiben mit. „Gemeinsam mit den Kommunen schaffen wir optimale Bedingungen für den Trainings- und Spielbetrieb im Breiten- und Spitzensport“, sagt Sportministerin Dr. Susanne Eisenmann in Stuttgart. Hiervon profitierten Schulen und Sportvereine gleichermaßen.

Sport im Fokus

„Baden-Württemberg ist Sportland“, so die Ministerin weiter. Deshalb stelle die Landesregierung über den Solidarpakt dem Sport allein in diesem Jahr insgesamt rund 107 Millionen Euro zur Verfügung. Auch die kommunale Sportstättenförderung wird aus dem Solidarpakt Sport finanziert.

Mit der kommunalen Sportstättenförderung werden der Neubau und die Sanierung von Sporthallen sowie Sportfreianlagen (Sportplätze, Leichtathletikanlagen) bezuschusst. Die Zuschüsse werden für vielseitig nutzbare Einrichtungen bewilligt, die sowohl für den Sportunterricht als auch für den Übungs- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen zur Verfügung stehen.

Auch im Landkreis Ludwigsburg

Auch Sportstätten im Landkreis Ludwigsburg werden vom Land finanziell unterstützt. In Freudental liegt der vorgesehene Landeszuschuss zur Sanierung des Kleinspielfeldes auf dem Schul- und Sportgelände bei 35 000 Euro. Die Generalsanierung der Sporthalle in Oberriexingen wird mit 288 000 Euro unterstützt. In Erdmannhausen wird der Neubau einer Schulturnhalle und Gymnastikhalle mit 270 000 subventioniert und auch in Großbottwar wird der Bau einer Mehrzweckhalle mit einem Zuschuss des Landes in Höhe von 247 000 Euro vorangetrieben.

Der Fördersatz beträgt in der Regel 30 Prozent der zuschussfähigen Baukosten, heißt es im Schreiben des Kultusministeriums weiter.

In der diesjährigen Förderrunde konnten über 60 Prozent der 181 beantragten Vorhaben berücksichtigt werden. Anträge, die diesmal nicht zum Zuge kamen, können laut Schreiben des Ministeriums in der nächsten Förderrunde erneut eingereicht werden.

Für nächstes Jahr ist auch wieder ein Förderprogramm zur Sportstättenförderung von über 17 Millionen Euro vorgesehen, ist dem Schreiben des Kultusministeriums zu entnehmen.