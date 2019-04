Seit Langem steigen die Immobilienpreise auch in Bietigheim-Bissingen und Umgebung. Aber woran liegt das eigentlich? „Hauptgrund ist nicht die hohe Nachfrage. Uns geht es also nicht darum uns die Taschen voll zu machen“, erklärt Carsten Schüler, Geschäftsführer der Bietigheimer Wohnbau. Das Tochterunternehmen der Stadt baut, vermietet und verwaltet seit mehr als 55 Jahren im mittleren Neckarraum.

Laut Preisspiegel der Kreissparkasse aus dem Jahr 2018 musste im vergangenen Jahr bis zu 5400 Euro pro Quadratmeter für eine neue Eigentumswohnung in Bietigheim ausgegeben werden. „Konkurrenten verlangten auch schon mal 6000 Euro für den Quadratmeter. Die Frage ist natürlich, ob sie die auch kriegen. Für ein gutes Baugrundstück, das dicht, aber nicht zu dicht bebaut werden kann, müsse man schon 1500 Euro pro Quadratmeter hinlegen, meint Schüler. „Vor zehn Jahren haben die Handwerkerkosten für Neubauwohnungen noch etwa 1700 Euro pro Quadratmeter betragen, heute muss man schon mit 3400 Euro rechnen“, erklärt er. Wenn man das zu dem Grundstückspreis hinzurechne stehe man schnell bei 5000 Euro pro Quadratmeter ohne Eigenkosten etwa der Wohnbau.

Die Handwerker seien so teuer, weil ihre Auftragsbücher auch voll sind. Werden die Wohnungen also billiger, wenn es mehr Handwerker gibt? „So einfach ist es nicht“, sagt Schüler. Steige der Konkurrenzdruck könnten die Handwerkerkosten sinken, aber das Problem der knappen Bauflächen bleibe. Vermutlich würde das dazu führen, dass die Bauflächen teurer würden. Gibt es denn Aussicht auf ein Ende der Kostenspirale? „Ich glaube wir haben den Höhepunkt fast erreicht. Es kann eigentlich nicht noch teurer werden“, meint Schüler. Auch weil dann die Rendite für Kapitalanleger nicht mehr attraktiv sei. Dies sei auch der Fall wenn die Zinsen wieder steigen.

Preiskurve flacht ab

Ähnlich sieht es auch Martin Lober, Pressereferent bei der Kreissparkasse Ludwigsburg. Er meint, dass die Preise weiter steigen werden, jedoch insgesamt etwas langsamer. Die Preiskurve flache etwas ab, insbesondere bei Objekten mit schlechter Infrastruktur. Zum Beweis führt er den neuen Preisspiegel der Sparkasse an, der im Juni veröffentlicht wird. Darin hätten sich die Werte im Vergleich zum Vorjahr allerdings nochmal um 10 bis 15 Prozent erhöht. Im Zehn-Jahres-Vergleich hätten sich seit 2009 die Preise teilweise mehr als verdoppelt für Eigentumswohnungen in Bietigheim-Bissingen und Umgebung.

Helga Schneller, Vorsitzende von Haus und Grund Ludwigsburg, betrachtet die Preisentwicklung im Kreis mit Sorge. Das Ganze sei eine Entwicklung, die ihren Ursprung in den Krisenjahren 2008/09 habe. „Jetzt haben wir seit zehn Jahren einen Aufschwung“, erklärt sie. Die Region sei wirtschaftlich erfolgreich und das locke viele Menschen an. Die Nachfrage nach Wohnraum sei einfach sehr groß. Hinzu komme die Niedrigzinspolitik in Europa. „Damit hat man erfolgreich einen Gau verhindert“, meint Schneller und bezieht sich auf eine mögliche Verschlimmerung der Krise vor zehn Jahren.

Zu viel Reglementierung?

Für die Vertreterin der Hauseigentümer spielt aber auch die aus ihrer Sicht zu starke Reglementierung beim Wohnungsbau eine wichtige Rolle für die ansteigenden Preise. Viele Investoren schrecke die starke Regulierung ab. Im Umkehrschluss heißt dies, dass weniger gesetzliche Vorgaben zu mehr Wohnungsbau führten. „Der Markt würde das schon ganz gut selbst regulieren“, glaubt Schneller.

Was die Zukunftsaussichten anbelangt ist sie zwiegespalten: Einerseits glaubt sie, dass die Preisentwicklung sich fortsetzen wird, wenn die Wirtschaft halbwegs am Laufen gehalten werden kann. Andererseits sieht sie auch die Gefahr, dass einige Menschen unter Umständen ihre Kredite nicht finanzieren können. Dass die Preisspirale am Ende sei, glaubt sie nicht, denn dazu müsste es viel mehr Handwerker und weniger Regulierung geben.