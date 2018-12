Bahnstreik Bahn-Chaos trifft Kreis

Kreis Ludwigsburg / Frank Ruppert

Vom bundesweiten Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft war am Montag auch der Regionalverkehr im Landkreis Ludwigsburg betroffen. „Das Stellwerk Ludwigsburg wurde bestreikt“, teilt eine Bahnsprecherin auf BZ-Nachfrage mit. Dadurch sei es am morgen zu Ausfällen auch von S- und Regionalbahnen im Kreis gekommen. Die S4 und S5 seien komplett ausgefallen, so ein Bahn-Sprecher. „Leider hat die Kundeninformation auch nicht wie gewünscht informiert, weil die Mitarbeiter, die die Durchsagen machen, teilweise auch gestreikt haben“, erklärt eine Sprecherin. Das Internet-Portal sei wegen Überlastung zusammengebrochen. Ab 9 Uhr seien die Züge wieder gefahren, allerdings kam es den gesamten Tag über zu Unregelmäßigkeiten, so starteten die S-Bahnen etwa zunächst nur um Halbstundentakt. Ab 15.30 Uhr sollten alle S-Bahn wieder im Regeltakt fahren. Einen Ersatzverkehr in den Morgenstunden etwa an den Bahnhöfen Ludwigsburg und Bietigheim habe die Bahn nicht einrichten können, weil es auch für das Unternehmen vorher nicht klar gewesen sei, wo in welchem Umfang gestreikt wird, so die Pressesprecherin.