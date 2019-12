Wird die Region Stuttgart zum zweiten Detroit – mit Insolvenzen und hoher Arbeitslosigkeit? Valeo, Dürr, Dräxlmaier, Mann+Hummel bewerten die wirtschaftliche Lage als verhalten positiv. Die IG Metall schätzt die Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen als gut ein und hofft auf konstruktive Lösungen bei sinkenden Auftragszahlen.

Die Valeo GmbH ist überzeugt davon, dass die Automobilindustrie vor drei großen Revolutionen steht: der Elektrifizierung des Antriebsstrangs, der Weiterentwicklung der fortschrittlichen Fahrassistenzsysteme (ADAS) und autonomen Fahrzeuge sowie der digitalen Mobilität. „Diese Revolutionen, die massive Investitionen erfordern, werden ein starkes Wachstum der Marktteilnehmer sicherstellen, die die richtigen strategischen Entscheidungen getroffen haben und die in der Lage sind, Technologien und Produktpaletten zu entwickeln, die an die Marktentwicklung angepasst sind“, sagt der Geschäftsführer Deutschland von Valeo, Dr. Andreas Heinrich.

Organisches Wachstum

Die vor einigen Jahren eingeleitete Strategie trage dabei wesentlich zum Erfolg des Unternehmens bei, das sich schrittweise aus dem Dieselmarkt zurückgezogen habe, der heute nur noch rund ein Prozent des Umsatzes ausmache. Außerdem habe Valeo sich erfolgreich mit seinem Joint Venture Valeo Siemens eAutomotive als Marktführer in der Elektrifizierung von Antriebssträngen positioniert. Zudem stärke Valeo seine führende Position bei der Fahrassistenz durch eine Erweiterung seiner Produktpalette. Für 2020 bis 2022 strebt der Konzern laut Heinrich ein organisches Umsatzwachstum an, das die globale Automobilproduktion um rund 5 Prozentpunkte übertreffe.

Die Investitionen in neue technologische Plattformen „haben wir trotz des Abschwungs auf dem Automobilmarkt beibehalten, und sie sind inzwischen umgesetzt, sodass wir unser Produktportfolio grundlegend umgestalten und unsere Führungsposition in der Elektrifi­zierung der Fahrzeuge und ADAS, den beiden Automobilmarktsegmenten, die in den kommenden Jahren das schnellste Wachstum verzeichnen werden, ausbauen können“, sagt Heinrich. „Bis 2022 wollen wir den Automobilmarkt um 5 Prozentpunkte übertreffen, unsere Margen erhöhen und die Generierung des freien Cashflows verdoppeln.“ Von einem Stellenabbau an den Valeo-Standorten in Deutschland sei nichts bekannt.

Bei Mann+Hummel werden sich die Folgen der negativen Entwicklungen in der Automobilbrache laut Public Relations Managerin Laura Montag mit der Zeit zeigen: „Wir bereiten uns strategisch auf verschiedene Entwicklungen vor. Wir bieten Filtrationslösungen, mit denen wir im Kerngeschäft Transportation und im Life Sciences & Environment Bereich einen nachhaltigen Ansatz verfolgen.“ Durch die globale Ausrichtung und das breitgefächerte Produktportfolio sei das Unternehmen auf etwaige Veränderungen in der wirtschaftlichen und politischen Landschaft vorbereitet.

Bei Mann+Hummel seien in 2019 bereits 300 Stellen abgebaut. Damit sei die geplante Umstrukturierung bereits in den letzten Monaten vollständig umgesetzt worden. Das Unternehmen will weiterhin in seine Geschäftssegmente investieren und regelmäßig seine Strategie überprüfen, um logistische Abläufe zu optimieren, Kapazitäten und Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen, sagt Montag. Für 2020 erwartet Mann+Hummel ein leichtes Umsatzwachstum.

Die Firma Dürr, die schlüsselfertige Lackier- und Endmontageanlagen sowie Maschinen- und Robotertechnik für die Automobilindustrie herstellt, plant keinen Stellenabbau am Standort Bietigheim-Bissingen, im Gegenteil. Der Leiter Unternehmenskommunikation Günter Dielmann sagt, dass 2019 zusätzliche Stellen geschaffen worden seien. Zwar funktionierten alte Exportmodelle nicht mehr wie früher. Die Automobilhersteller produzierten an den jetzt an den Orten, an denen die Nachfrage bestehe. Darüber hinaus seien auch Hersteller hinzugekommen, die in Deutschland noch nicht so bekannt seien. Aber davon profitiere auch Dürr. Die Auftragslage in 2019 „ist ordentlich, wir können uns nicht beklagen“, sagt Dielmann. Das Unternehmen gehe davon aus, dass die Umsatzentwicklung auch in 2020 stabil verlaufe.

Gute Gestaltungsmöglichkeiten

„Uns geht es gut“, sagt der Pressesprecher der Dräxlmaier Group, Tobias Nickel. Das Unternehmen profitiere aufgrund seines Produktportfolios vom Trend der Elektromobilität. Für den Standort Sachsenheim, an dem Batteriesysteme produziert werden, suche Dräxlmaier weiterhin Mitarbeiter. Nickel schätzt, dass das Wachstum in der Automobilindustrie in 2020 verhalten anhalten werde.

Die fetten Jahre für die Unternehmen der Automobilbranche sind zwar vorbei, glaubt der IG Metall-Geschäftsführer Ludwigsburg und Waiblingen, Matthias Fuchs. Aber er befürchtet, dass die Arbeitgeber bei sinkenden Auftragszahlen rasch Stellen abbauen werden, statt nach konstruktiven Lösungen zu suchen. „Das wäre dann billig“, sagt Fuchs. Gleichzeitig ist er aber optimistisch, was die Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen vor Ort angeht. Fuchs: „Wir haben gute Erfahrungen in der Krise der Jahre 2008 bis 2010 gemacht“.