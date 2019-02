Freiberg Automation trifft auf Pflege

Freiberg / Jörg Palitzsch

Im Büro des Freiberger Unternehmens „ProLog“ hängt ein Schild an der Wand. „Sieger zweifeln nicht, Zweifler siegen nicht“.

Ganz in diesem Sinne beschäftigt sich Geschäftsführer Volker Single schon seit 1995 mit dem Thema Automation. Daraus hat er ganz unterschiedliche Transportsysteme entwickelt, die den Alltag in Fabrikhallen, Lagerhallen und Großkliniken leichter machen.

Zeit für Pflegepersonal schaffen

So gibt es automatisierte und autonome Roboter, die schwere Paletten transportieren, im Lager wie von Geisterhand gesteuert Kisten aus Regalen holen und in Großkliniken lange Wege hinter sich bringen, um so dem Pflegepersonal die Zeit zu geben, um der Pflege von Patienten auch gerecht zu werden. Inzwischen hat sich die Zahl der Mitarbeiter bei „ProLog“ in der Sparte Automation von fünf auf 23 erhöht.

Aber auch das Thema Nachhaltigkeit treiben Volker Single und Markus Zipper, ebenfalls Geschäftsführer bei „ProLog“, um. Irgendwann habe man sich die Sinnfrage gestellt, was die Menschheit weiterbringe. Immer nur Geld zu spenden sei es nicht gewesen, so das technikaffine Duo unisono.

So wurde zum Jahresbeginn die zweite Unternehmenssparte bei „ProLog“ mit einem ganzheitlichen und ambulanten Pflegedienst gegründet. Dies sei am Anfang nicht einfach gewesen, weil der Staat hohe Qualitätsstandards setze – und somit auch für eine Auslese sorge. So mussten drei Vollzeitkräfte eingestellt werden, um überhaupt mit einem Patienten beginnen zu dürfen. Inzwischen versorgen sieben Beschäftigte 23 Patienten, ein Hinweis auf die erhöhte Nachfrage im Pflegebereich.

Die Erfahrungen aus der Automation fließen durchaus in den Pflegebereich ein. Sei es in der von Technik bestimmten Intensivpflege oder der Vertaktung von Terminen, die, wie bei der Automation, wenig bis gar keine Freiräume lässt. Anknüpfungspunkte, etwa über die Software, gibt es bei der Touren- und Terminplanung. Letztendlich wolle man bezüglich der Strukturen im Pflegedienst ein nachhaltiges Konzept aufstellen, sagt Markus Zipper.

Ziel: Qualität hoch halten

Wichtig ist den beiden Geschäftsführern von „ProLog“ die Qualität als auch die Standards in beiden Geschäftsfeldern hoch zu halten. Dies gelinge durch Weiterbildungsprogramme, interne Schulungen und Spezialisierung, im Pflegebereich etwa mit der Kinderkrankenpflege.

Ein Ziel von „ProLog“ ist ebenso die Vernetzung, sagt Volker Single. So gibt es etwa eine Zusammenarbeit mit der Sozialstation in Ingersheim, wo man bei Überkapazitäten und bei der Krankheitsvertretung aushilft. Um weiterhin alles unter ein Dach zu bekommen, wird für den Pflegebereich ein Geschäftsführer eingestellt, der bereits schon in den Vorplanungen dabei war.

Und ein dritter Geschäftszweig kündigt sich auch schon an. „ProLog“ will eine Planungs- und Beratungsfirma ins Leben rufen. Einsetzbar in der Automation und im Pflegebereich, etwa in der Krankenhausplanung.