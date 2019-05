Die Auto-Nachfrage in der Region Stuttgart beschleunigte im April 2019 und ließ die Bundeswerte hinter sich. Die Neuzulassungen legten regional um 18,8 Prozent zu, bei den Besitzumschreibungen gab es ein Plus von 5,1 Prozent, so die Kfz-Innung Region Stuttgart in einer Mitteilung. Im Bundesdurchschnitt ging im April die Zahl der Neuzulassungen um 1,1 Prozent zurück, während es bei den Besitzumschreibungen laut Kraftfahrt-Bundesamt ein Plus von 2,4 Prozent gab. Bei den Neuzulassungen liegen laut Innung alle Landkreise in der Region über den Bundeswerten. Absoluter Spitzenreiter ist der Kreis Esslingen mit einem Plus von 35,3 Prozent.

Zweithöchster Wert in Region

Der Kreis Ludwigsburg kommt auf einen Zuwachs von 21,9 Prozent. Das ist der zweithöchste Wert in der Region. Bei den Besitzumschreibungen ist die Entwicklung in den Kreisen Ludwigsburg (+0,6) und Göppingen (+0,3) unterdurchschnittlich, Stuttgart ist Spitzenreiter. „Der Gebrauchtwagenboom in Stuttgart geht mit einem Zuwachs von 15,5 Prozent immer noch weiter“, sagt Innungsgeschäftsführer Christan Reher. „Nach wie vor wirkt hier der Zwang am stärksten, den die Landesregierung durch ihre Fahrverbote auslöst. Deswegen sind die Zahlen in den Landkreisen niedriger“, so seine Erklärung.

20,1 Prozent Zuwachs bei den Pkw-Neuzulassungen, 15,5 Prozent bei den Besitzumschreibungen – das sind die Zuwächse auf dem Stuttgarter Automarkt für April.

Im Kreis Ludwigsburg entstehen die 21,9 Prozent Zuwachs durch 2530 Pkw-Neuzulassungen, 455 mehr als im Vorjahr. 805 der neuen Pkw haben einen Dieselmotor. Das sind 152 oder 23,3 Prozent mehr als im Vorjahr. „Der Trend zum neuen Diesel ist unverkennbar“, ordnet der Kreisvorsitzende Markus Klein die Entwicklung ein. „Seit Jahresanfang hatten wir jeden Monat Zuwächse.“ Benziner und andere Antriebsarten legten ebenfalls zu. Ihr Plus liegt bei 303 Pkw oder 21,3 Prozent, bei insgesamt 1725 Neuwagenkäufen. In dieser Zahl sind 73 Elektro-Pkw und 111 Hybrid-Pkw enthalten. „Vor allem die Hybrid-Pkw entwickeln langsam interessante Stückzahlen“, sagt Markus Klein. Bei den Elektroautos fehle immer noch eine breite Angebotspalette.

Bei den Gebrauchtwagen wurden im April bei der Zulassungsstelle 4134 Besitzumschreibungen notiert, 25 mehr als vor einem Jahr. Hier ist der Kreis Ludwigsburg der einzige in der Region mit roten Zahlen bei den Gebraucht- Dieseln. 905 Besitzumschreibungen betrafen Diesel (-165/-15,4 Prozent), 3229 Benziner und andere Motorarten (+190/+6,3 Prozent). Trotz der Zuwächse „wissen wir nicht recht, ob wir lachen oder weinen sollen“, sagt Innungsgeschäftsführer Christian Reher zu dieser Entwicklung und ergänzt: „Natürlich tut es den Autohäusern gut, wenn sie hochwertige Gebrauchtwagen verkaufen können. Aber wenn die Kunden dabei mit den Zähnen knirschen, weil sie durch die Regierung zum Kauf gezwungen werden, kann das nicht gut sein.“

Dieselbestand bröckelt

Trotz der wachsenden Dieselnachfrage bröckelt der Diesel-Pkw-Bestand im Moment aber noch weiter ab. Demnach gab es vor einem Jahr über 98 000 Diesel-Pkw im Kreis, jetzt sind es noch etwas über 93 000. Der Über-die-Jahre-Vergleich „hinkt freilich etwas, weil die Situation eine besondere ist“, sagt Obermeister Torsten Treiber. „Einkommensvorschriften, die den Kunden zum Autokauf zwingen wie in Stuttgart und der Region für alle, die nach Stuttgart müssen, haben wir selten.“

In den letzten Monaten seien aber viele ältere Diesel durch ältere Benziner ersetzt worden, wenn das Familieneinkommen nichts anderes zugelassen hat. „Von März auf April nahm der Dieselbestand noch um rund 450 Pkw ab, die durch andere Motorarten ersetzt wurden“, so der Innungs-Obermeister.