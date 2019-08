Bereits Tradition hat die so genannte Qualitätskelle, mit der die Bietigheimer Wohnbau GmbH besondere Leistungen von Handwerksunternehmen am Bau auszeichnet. Wie das Unternehmen bekanntgab, wurden fünf Handwerksbetriebe für das Jahr 2019 ausgezeichnet, die durch vorbildliche und hervorragende Arbeit in den Bereichen Kundenorientierung, Qualität, Termintreue und Zuverlässigkeit beim Kundendienst hervorgetreten seien.

Die Bewertung der Kriterien erfolge zum einen durch die von der Bietigheimer Wohnbau beauftragten Bauleiter und zum anderen durch deren Mitarbeiter in der Abteilung Projektentwicklung, erklärte der Geschäftsführer Carsten Schüler.

Zum achten Mal ausgezeichnet

Darüber hinaus würden auch die Erfahrungen der Kunden mit den Handwerksbetrieben in die Bewertung mit einfließen, da auf deren Zufriedenheit besonders geachtet würde.

Schüler freute sich besonders darüber, in diesem Jahr Firmen bereits zum dritten, zum sechsten und sogar zum achten Mal für hervorragende Leistungen und Engagement auszeichnen werden konnten.

Mit der Qualitätskelle 2019 wurden ausgezeichnet: Leix Bodenbeläge GmbH, Backnang-Heiningen (zum achten Mal); Hagebaucentrum Bolay GmbH & Co. KG, Rutesheim (zum sechsten Mal); Rigo Mayer Elektro GmbH, Bietigheim-Bissingen (zum dritten Mal); Fritztechnologie H. Fritz GmbH, Murr (zum ersten Mal); Gottlob Rommel Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Stuttgart (zum ersten Mal).