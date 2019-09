Farbenrausch“ heißt sehr treffend die neue Ausstellung von Bildern der Pleidelsheimer Künstlerin Ute Brügge. Zur Vernissage kamen rund 50 interessierte Besucher in das Gemeindezentrum der evangelisch-methodistischen Erlöserkirche nach Marbach. Sie sahen vor allem Farben, kräftige Farben, ein Fest für die Augen. Hier eine Symphonie in Rot und Grün, da ein Leuchten in Aquamarin, Hellblau, Hellgrün mit roten Elementen, dort eine Vernetzung in Tiefblau, Rot, Weiß, fast alles in Acryl.

Viel Abstraktes, aber auch Szenen oder Situationen wie den „Osterspaziergang“ oder den „Blütentanz“. Julia Ulmer an der Bratsche und Sven Weiler an der Gitarre sorgten für die musikalische Einstimmung.

Lust an der Farbe

Ute Brügges Kunst und die Kirche – wo sich die beiden berühren, das erklärte Pastorin Stefanie Reinert in einer kurzen Ansprache zur Eröffnung. Der „Farbenrausch“ passe gut in die nun beginnende Jahreszeit, sagte sie. Und auch die Kirche habe es mit einer bunten Vielfalt von Charakteren und Lebensweisen zu tun. „Es ist unsere Aufgabe, mit der Buntheit umzugehen,“ unterstrich die Seelsorgerin. „Wir wollen Haushälterin der bunten Gnade Gottes sein.“

Für Ute Brügge ist die Lust an der Farbe und am Experiment Programm: „Ich male mit Spaß und Freude.“ Sie hoffe, diese Gefühle mit ihren Bildern zu transportieren. „Licht und Freude ins Leben bringen – das möchte ich erreichen.“

Die Künstlerin, die den Beruf der Steuerberaterin gelernt hat, und früher auch als Musikerin aktiv war, hat sich seit 2006 verstärkt der Malerei zugewandt. Heute malt sie 50 bis 60 Bilder im Jahr, insgesamt sind es rund 600. 50, allesamt aus den vergangenen drei Jahren, sind jetzt bis Anfang November als „Farbenrausch“ zu bewundern.

Für die Pleidelsheimerin ist ihre Arbeit etwas Existenzielles, die Antwort auf ihre Parkinson-Erkrankung. Die Kunst hilft Ute Brügge, damit umzugehen. „Wenn ich male, bin ich abgetaucht,“ beschreibt sie ihr Schaffen. „Ich male drauf los, sonst würde ich nie eine solche Bandbreite hinbekommen.“

Stimmungsporträts

Es seien „Stimmungsbilder, Stimmungsporträts“. Das kam bei den Besuchern an. Eine starke Wirkung übte zum Beispiel eine Komposition mit viel Schwarz und Grau und einem blutroten Streifen aus, mit dem Titel „Mein Herz blutet…“ Eher entspannt stimmte das Bild „vin et olives“, erkennbar Rotwein im Glas, schwarze Oliven und ein gelber Hintergrund.

Besucher empfanden vor allem die intensiven Farben als anregend, wenn auch die Meinungen über einzelne Motive auseinander gingen – die sehr unterschiedlichen Bilder trafen unterschiedliche Geschmäcker. Eine Besucherin erwarb gleich eines der neuesten Motive, das ihr spontan gefallen hatte: abstrakt, sehr farbig.

Info Die Ausstellung „Farbenrausch“ im Gemeindezentrum der Marbacher Erlöserkirche ist bis zum 1. November geöffnet an jedem Freitag , jeweils von 16 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 20. Oktober, 17 Uhr, wird zu einer Lesung „Hinterm Horizont“ mit Harriet Miller eingeladen. Am Freitag, 1. November, 19 Uhr, findet ein Abschlusskonzert mit Hansjörg Unold statt.