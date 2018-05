Neuregelung Ausschreibungen nur noch elektronisch

Stuttgart / bz

Das Ende des Papiers im Rathaus rückt näher: Ab 18. Oktober dieses Jahres können Städte und Gemeinde ihre Aufträge an Handwerksbetriebe nur noch elektronisch ausschreiben und vergeben. Während sich Städte wie Bietigheim-Bissingen nach Auskunft der Pressestelle bereits gerüstet sehen für den Umstieg auf die sogenannte e-Vergabe, gibt es offensichtlich bei den Hnadwerksbetrieben noch einen gewissen Nachholbedarf.

Damit sich Betriebe und Unternehmen auf das elektronische Vergabeverfahren der Kommunen einstellen können, bietet die Bildungsakademie der Handwerkskammer Region Stuttgart entsprechende Infoveranstaltungen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Zum Hintergrund: Ab dem 18. Oktober müssen Vergabeverfahren oberhalb der sogenannten EU-Schwellenwerte zwingend elektronisch durchgeführt werden. Das bedeutet: Die öffentliche Hand darf die Unterlagen solcher Ausschreibungen nicht mehr in Papierform an den Bieter versenden und diese dürfen ihrerseits Angebote nicht mehr in Papierform abgeben.

Bieter, die ihre Unterlagen dennoch in Papierform einreichen, werden vom Vergabeverfahren ausgeschlossen. Darauf weist die Kammer ausdrücklich hin.

Folgende EU-Schwellenwerte gelten derzeit: Bauaufträge über 5 548 000 Euro sowie Liefer- und Dienstleistungsaufträge über 221 000 Euro müssen EU-weit elektronisch ausgeschrieben werden.

Die e-Vergabe bringt nach Ansicht der Handwerkskammer einige Vorteile mit sich: Vor allem spare sie Papier, Zeit und damit Geld, heißt es. Zudem habe die e-Vergabe den Vorteil, dass Bieter weniger Fehler machen könnten, da sie mit einer Software durch die elektronischen Ausschreibungen geführt würden. Wer noch keine Erfahrungen mit der elektronischen Vergabe gemacht hat, sollte sich laut Kammer darauf vorbereiten, da die Kommunikation zwischen der ausschreibenden Stelle und den Bietern im elektronischen Verfahren künftig über Online-Vergabeplattformen erfolgen wird.

Das gesamte Verfahren – von der Bekanntmachung einer Ausschreibung über die Übermittlung der Ausschreibungsunterlagen und die Einreichung der Angebote bis hin zur Zuschlagserteilung – erfolgt über diese Plattformen.

Info Diese Lehrgänge und Seminare der Handwerkskammer führen Unternehmer in die Thematik ein: 7. Juni in Stuttgart; 9. Juli in Waiblingen und 23. Oktober erneut in Stuttgart. Weitere Informationen gibt es online unter

www.hwk-stuttgart.de/e-vergabe