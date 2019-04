Auch in diesem Jahr gehört das Unternehmen Dürr Dental aus Bietigheim-Bissingen zu „Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben“ im Bereich der Medizintechnik. „Deutschland Test“ und das Wirtschaftsmagazin Focus-Money untersuchten dafür im Jahr 2019 die20 000 mitarbeiterstärksten Unternehmen des Landes.

Dürr Dental ist ein Familienunternehmen und Nachwuchsförderung gehört zur Tradition. Seit über 60 Jahren bildet das Unternehmen mit Sitz in Bietigheim-Bissingen selbst aus und ist stolz darauf.

Faires Gehalt

Die Auszubildenden und Studenten bekommen ein faires Gehalt, arbeiten in einer modernen Lehrwerkstatt, lernen vielseitige praxisbezogene Projekte und werden von den Einführungstagen bis zur Prüfungsvorbereitung betreut und gefördert, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.

Ein firmeneigenes Fitnessstudio oder die Möglichkeit, in einer der drei firmeneigenen Ferienwohnungen kostengünstig Urlaub zu machen, sind Vorzüge die Dürr Dental Auszubildende genießen können.

Durch den demografischen Wandel, der längst auch im Beruf angekommen ist, bietet das Unternehmen neben den klassischen Berufen wie Industriekaufmann, Elektroniker Geräte und Systeme, Fachkraft für Metalltechnik, Fachrichtung Montagetechnik und Mechatroniker auch duale Studiengänge in Elektrotechnik und BWL–Digital Business Management an.

Dürr Dental hebe sich in der Ausbildung zusätzlich noch durch eine spezielle Förderung ab, indem das Unternehmen Auszubildende ermutigen, auch soziale Verantwortung zu übernehmen und sich damit menschlich weiterentwickeln. Zum Beispiel als ehrenamtliche Helfer auf den Mercy Ships, wo sie dem Team an Bord bei ihren karitativen Aufgaben den Rücken freihalten. Dort behandeln Fachchirurgen und internationale OP-Teams kostenlos Menschen aus den ärmsten Ländern der Welt.

Flüchtling als Azubi

Oder auch als Ausbildungsbotschafter, die das Unternehmen jedes Jahr an Schulen in der Region sendet, um junge Menschen zu informieren und für eine Ausbildung zu begeistern. Das Unternehmen räumt nach eigenen Angaben auch außerhalb spezieller Charity-Projekte benachteiligten Menschen Chancen ein. So habe Dürr Dental bewusst einen Flüchtling als Auszubildenden eingestellt.

Junge Menschen im Betrieb zu qualifizierte Mitarbeiter weiter zu entwickeln und zu sehen wie diese zu reifen Erwachsenen heranwachsen ist für Dürr Dental eine Herzensangelegenheit. „Ausbildung mit Zukunft, darauf legen wir viel Wert, denn der Großteil unserer Fach- und Führungskräfte kommt aus den eigenen Reihen und darauf sind wir sehr stolz“, bestätigt auch Vorstandsvorsitzender Martin Dürrstein. Das gute Abschneiden des Unternehmens in der Studie zur Ausbildungsqualität bestärke die Verantwortlichen darin, dem Thema auch in Zukunft die gebührende Beachtung zu schenken.

www.karriere.duerrdental.com