Die rund 700 Plätze des Louis-Bührer-Saals der Kreissparkasse in Ludwigsburg sind fast bis auf den letzten Platz belegt. Zahlreiche Familienmitglieder, Freunde, Bekannte und Kollegen junger Auszubildender haben sich versammelt, um Zeuge von deren Freisprechung zu werden. Dieser Akt bezeichnet den feierlichen Abschluss der Ausbildungszeit in Handwerksberufen.

Nach einer musikalischen Einleitung mit ein wenig Rockpop betritt Kreishandwerksmeister Albrecht Lang die Bühne und positioniert sich am Rednerpult. Nach der Begrüßung der Anwesenden, darunter der Ludwigsburger Oberbürgermeister Matthias Knecht, geht Lang zur Gratulation an die Azubis über. „Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen der Gesellenprüfung. Das haben Sie gut gemacht.“ Im Namen aller heißt er die neuen Gesellen im Kreise der Handwerker willkommen, „denn es wird für uns immer schwerer.“ Er hoffe, dass das Glück, das die Lehrlinge in ihrer Ausbildung gefunden haben, anhält und sie dem Beruf treu bleiben. Handwerker zu sein, mit den Händen zu arbeiten, etwas zu bauen, zu erschaffen, sei nicht nur ein Beruf, sondern eine Lebenseinstellung. Handwerker sei man mit Leib und Seele. „Ich wünsche mir, dass auch Sie sagen können: Ich bin Handwerker mit allem, was ich bin und allem, was dazu gehört.“

Albrecht Lang leitet zum nächsten wichtigen Programmpunkt über und begrüßt Geschäftsführerin Nicole Ackermann auf der Bühne. „Insgesamt 156 Azubis, davon 42 Frauen und 114 Männer, sitzen heute hier im Saal und dürfen den Abschluss ihrer Gesellenzeit feiern“, verkündet Ackermann. Nun werden die besonderen Ehrungen an diejenigen überreicht, die ihre Ausbildung mit der Note „gut“ oder „sehr gut“ abgeschlossen haben. Die Gesellenbriefe werden im Anschluss der Feier von den Obermeistern und Gesellenprüfungsvorsitzenden an alle 156 Absolventen überreicht.

Der ganze Saal verdunkelt sich, auf der Bühne regt sich etwas. Eine spannende, bunte Laser-Show einer Künstlerin mit Burlesque-Musik und hautengem Kostüm folgt, das Publikum ist begeistert. Albrecht Lang betritt wieder die Bühne, die nach der Show noch in Rauch gehüllt ist. Der Eid, der wichtigste Teil des Abends, steht nun an. Lang bittet alle, sich zu erheben. „Kraft meines Amtes spreche ich Sie frei von allen Pflichten aus dem Ausbildungsverhältnis und erhebe Sie in den Stand einer Gesellin und eines Gesellen.“

Mit erneuter Pop-Rock-Musik wird einer der Junggesellen auf die Bühne gebeten. Der Absolvent im Handwerk des Zimmermanns Maik Heindrizi richtet stellvertretend ein paar Worte an das Publikum. Seine Leidenschaft für das Handwerk entdeckte er schon früh, das schulische Praktikum machte ihm endgültig klar: Das möchte ich beruflich machen. Die Ausbildungszeit könne man mit dem Hausbau vergleichen. „Erst kommt mit dem Grundwissen das Fundament, auf dem man bauen kann. Dann werden gezielt Bereiche für den eigenen Beruf gefördert, das Gerüst. Wenn zum Schluss alles unter Dach und Fach steht und die Prüfung bestanden ist, dann ist das Dach drauf und die Ausbildung zu Ende.“