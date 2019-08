Themen in diesem Artikel BZ

Die Stadt Oberriexingen hat zwei Wohneinheiten in einem Mehrfamilienhaus im Emmerweg 2 gekauft, die die Wohnbau Oberriexingen (WO) derzeit errichtet. Im Juli vergangenen Jahres beschloss die Stadt ein gesamtes Stockwerk mit einer Fläche von 190 Quadratmetern im Neubaugebiet zu kaufen. Der Kaufpreis ohne Sonderleistungen beträgt 685 300 Euro.

Ziel war er es, eine Allgemeinarztpraxis anzusiedeln (die BZ berichtete). „Der Raumschnitt wurde so angepasst, dass eine Allgemeinarztpraxis mit einer Fläche von rund 145 Quadratmeter inklusive Terrasse entsteht. Wir haben zwar eine Allgemeinärztin, die in der Theodor-Storm-Straße praktiziert, ansonsten haben wir aber keinen weiteren Allgemeinarzt und müssen in andere Orte ausweichen. Es funktioniert bisher, aber für die Attraktivität des Ortes ist es sehr wichtig, einen solchen Arzt hier zu haben“, betonte der Oberriexinger Bürgermeister Frank Wittendorfer in der Sondersitzung des Gemeinderats am Dienstag. Die zweite Wohneinheit, eine Zweizimmerwohnung mit 45 Quadratmetern, soll langfristig vermietet werden.

Lange Suche nach einem Arzt

„Seit September 2018 war die Stadt auf der Suche nach einem Allgemeinarzt“, so Wittendorfer. Ende Juli 2019 teilte die Stadtverwaltung mit, dass Allgemeinärztin Gabi Eichhorn, die zur Zeit in Enzweihingen eine Praxis betreibt, die Oberriexinger Praxis im Mai 2020 übernimmt. „Der Mietvertrag ist seit langem unterschrieben“, verriet der Schultes. Eichhorn sucht noch einen Arzt zur Anstellung. Derzeit plant die Ärztin an der Einrichtung der Praxis und arbeitet an der Zulassung, erklärt der Bürgermeister weiter.

Nun ist der Rohbau abgeschlossen und es geht weiter mit dem Innenausbau. Die Stadt kaufte die zwei Wohnungen mit einer Grundausstattung für Wohnungen und nicht für Praxisräume. Aus diesem Grund müssen wegen der Umwandlung der einen Wohnung in eine Praxis bestimmte Hygienenanforderungen und technische Anforderungen erfüllt werden, die laut Wittendorfer „über das gewöhnliche Maß einer Mietwohnung hinaus gehen“. Er ergänzte: „Im Haushaltsplan 2019 haben wir dafür 35 000 Euro eingestellt.“ Der Ausbau der Praxis kostet nun 18 600 Euro und die Kosten für die Elektroverkabelung betragen 13 200 Euro.

Die letzten Monate sei er damit beschäftigt, das Material auszuwählen, erzählte der Rathauschef. Hierbei lege er großen Wert darauf, „dass die Kosten so gering wie möglich bleiben“. Allerdings sei für den Betrieb der Praxis eine Sonderausstattung unabdingbar. Zu dieser gehören zum Beispiel ein Behinderten-WC, EDV-Verkabelung, ein Urinal, spezieller Bodenbelag, elektrische Fensterläden, medizinische Waschbecken, eine Videosprechanlage und Schalldämmung der Türen. Zur Elektrozusatzleistung zählen unter anderem ein Thermostat, Steckdosen für PC-Arbeitsplätze und ein Rufset für das Behinderten-WC. EDV-Geräte sowie Möblierung, Küchenzeilen und medizinische Geräte beschaffe die Mieterin.

Klimalagen sind eine Option

Aber das ist nicht alles an Extra-Kosten, die möglicherweise anfallen. „Was noch sein kann, ist, dass wir ein Angebot für Klimaanlagen bekommen“, berichtete Wittendorfer. Im Juni als es so heiß war, sei es in den Räumen der Praxis unerträglich gewesen. „Wir müssten uns überlegen, ob wir Klimaanlagen im Wartezimmer und in den Behandlungszimmern, das heißt drei Innen- und ein Außengerät einbauen. Außerdem waren ursprünglich zwei Terrassen, eine pro Wohneinheit, eingeplant. Der Grundriss hat sich mit einer extra Terrasse für die Praxis verändert. Das bringt 1000 Euro Kosten mit sich.

Stellplätze sind heutzutage sehr wichtig. Für die Arztpraxis hat die Stadt deshalb drei Außenstellplätze und für die Wohnung einen gekauft. Der Preis pro Stellplatz beträgt 7000 Euro. Die Stadt hatte bei der WO einen Tiefgaragenstellplatz angefragt. Dieser würde 14 500 Euro betragen, verfügbar war aber letztendlich nur noch einer Außenstellplatz mit 7000 Euro . „Somit sparen wir uns 7500 Euro“, sagte Wittendorfer und der Gemeinderat beschloss einen vierten Parkplatz zu erwerben.