Die Armut ist auf einem Rekordhoch. Nach dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes beträgt die sogenannte Armutsgefährdungsquote in Deutschland 15,8 Prozent. Das sind 13,7 Millionen Menschen – seit der Wiedervereinigung war die Quote nicht so hoch. In Baden-Württemberg sind 11,9 Prozent (auf Grundlage des Bundesmedians) der Bevölkerung von Armut bedroht. Um darauf hinzuweisen, findet vom 14. bis 20. Oktober die landesweite Aktionswoche „Armut bedroht alle“ unter dem Motto „Der Mensch ist mehr als eine Zahl“ statt, die gemeinsam von der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg und der Landesarmutskonferenz des Landes ausgerichtet wird.

„Armut gibt es auch in unserem vergleichsweise reichen Land. Dass die Armutsgefährdungsquote in Baden-Württemberg niedriger ist als in anderen Bundesländern, macht es für den einzelnen Betroffenen nicht besser“, so Sozial- und Integrationsminister Manfred Lucha. Auch in Ludwigsburg findet am heutigen Donnerstag ein Aktionstag im Kleinen Saal des Kulturzentrums statt. Es wird der Film: „Ich, Daniel Blake“ gezeigt, indem es um den sozialen Abstieg eines Mannes geht, der krank wurde und unter die Räder kam (Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet 6 Euro an der Abendkasse.)

Die Gründe, von jetzt auf nachher auf staatliche Hilfen angewiesen zu sein, sind vielfältig, sagt Georg Steckenstein, Geschäftsführer der Sozialberatung Ludwigsburg, und nennt beispielhaft Arbeitslosigkeit, Krankheit, Scheidung, Tod des Partners, Sucht sowie ein Einkommen am Existenzminimum. „Das armutsgefährdete Einkommen liegt bei 1127 Euro Netto für eine Person. Mehr als jeder elfte Einwohner in Deutschland ist zwischenzeitlich auf eine Mindestsicherung angewiesen“, so Steckenstein.

Die Mindestsicherung, auch Hartz IV genannt, für Alleinstehende liege bei 424 Euro plus eine „angemessene Kaltmiete“, die in Bietigheim-Bissingen bei etwa 420 Euro für eine 45 Quadratmeter große Wohnung liege, dazu kommen „angemessene Heizkosten“.

Der Landkreis Ludwigsburg liegt im sogenannten „Speckgürtel“ Stuttgarts und steht gut da, möchte man meinen, Bietigheim-Bissingen zählt zu den reichsten Städten Deutschlands. Und doch sind zirka 10 000 private Haushalte im Kreis auf Unterstützung durch das Jobcenter angewiesen, „hinzu kommen die Leistungsberechtigten der Sozialhilfe im Bereich ‚Hilfe zum Lebensunterhalt’, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“, berichtet Steckenstein. „Ein häufiger Grund ist, dass viele Jahre im Niedriglohnsektor gearbeitet wurde, dadurch ist die Rente sehr gering.“

Aber auch eine schwere Erkrankung eines Selbstständigen könne zu Armut führen, da dann keine Rentenansprüche bestünden. „Einen Großteil machen Alleinerziehende aus. Auch mit Job reicht das Gehalt oft nicht, um die Familie ernähren zu können“, erklärt der Chef der Sozialberatung Ludwigsburg. Helfen könnten Arbeitslosengeld (ALG) II, Wohngeld, Kinderzuschlag und Sozialhilfe-Leistungen.

Doch das alles muss erst einmal beantragt werden. „Wichtig ist, Hilfe anzunehmen und sich Rat zu holen“, die Vernetzung im Landkreis zwischen den zuständigen Stellen sei sehr gut. Jedoch: „In manchen Fällen kann ein Neuantrag auf ALG II sehr umfangreich sein. Dass man da den Überblick verliert oder irgendwann resigniert, ist doch auch ein Stück weit menschlich“, sagt Steckenstein. „Es ist definitiv eine große Hemmschwelle zu Behörden zu gehen und damit sagen zu müssen ‚ich schaffe es nicht alleine’. Die Bereitschaft muss da sein, einer fremden Person sagen zu können: ‚Ich brauche Hilfe’“, erklärt der Experte.

Aus der Schuldnerberatung, die die Sozialberatung anbietet, sei bekannt, dass Betroffene aus Scham und Angst vor Stigmatisierung, oftmals erst kommen, wenn es zu spät ist und Zwangsvollstreckung, Stromsperre und Wohnungskündigung drohen. „Wir hoffen, dass sich Bürger durch die Möglichkeit der anonymen Kontaktaufnahme schneller an uns wenden“, sagt Steckenstein.