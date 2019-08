Mit dem Beginn der Sommerferien leeren sich Verwaltungen und Betriebe. Seltsam wird es allerdings, wenn Menschen plötzlich verschwinden – und niemand weiß, wo diese abgeblieben sind. So führte eine Nachfrage nach einer Mitarbeiterin in einer Firma gestern Morgen zur Auskunft, diese sei nicht da und würde mittags kommen. Erneuter Versuch am Mittag. Dann die Auskunft, die Dame sei nicht auffindbar. Niemand wusste, wo sie ist. Nun darf man sich nicht kirre machen lassen, die Liste der Verschwundenen ist lang. So fehlen seit 29 v. Chr. Alexander Helios und Ptolemaios Philadelphos, Söhne von Kleopatra VII. 1913 verschwand Rudolf Diesel. Der Erfinder des Diesel-Motors wurde zuletzt am 29. September 1913 an Bord eines Fährschiffes auf dem Ärmelkanal gesehen. Nun gibt es heute also noch einmal einen Anruf in der Firma, dann wird die Verschwundene schon da sein. Hoffentlich.