Es waren bis zum Wochenende so richtige Hundstage. Eine brüllende Hitze trieb den Schweiß – selbst bewegungslos sitzend – in Sturzbächen aus den Poren. Pünktlich zum geplanten Grillvergnügung am Sonntag musste es dann in Strömen regnen. Einen grillenden Mann kann dies aber nicht davon abhalten seine Lieben mit prächtig knusprigem Grillgut zur Mittagszeit zu verwöhnen. Schließlich gibt es ja die segensreiche Erfindung des Regenschirms.

Abgesehen von diesen unwesentlichen Schwierigkeiten sind die gemäßigten Temperaturen ein Segen. Der Körper wird zusehend entlastet, und fast könnte man sagen, man ist wieder belastbar in den Tagesmühen. Vorbei sind die unerträglichen Nächte, in denen statt des erholsamen Schlafs ein stundenlanges Wälzen in den schnell feuchten Linnen die notwendige Erholung unmöglich machte. Angenehm kühl ist es im Schlafzimmer – und eigentlich beginnt man zu frösteln.