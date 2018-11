Gericht Angriff von Osmanen vor der eigenen Haustür

Kreis Ludwigsburg / Bernd Winckler

Im neuen Rocker-Prozess vor dem Stuttgarter Landgericht, um ein Verbrechen des versuchten Mordes an einem mutmaßlichen Kornwestheimer Bahoz-Anhänger, hat gestern die Zeugenvernehmung begonnen. Was den Fall kurios werden lässt: Das Opfer sitzt in Haft, weil er eine Falschaussage begangen habe.

Dafür haben die Richter der 4. Großen Strafkammer die Eltern des 26-Jährigen in den Zeugenstand gerufen, um herauszufinden, wer von den fünf angeklagten Männern am 12. Februar dieses Jahres in Kornwestheim ihren Sohn vor der eigenen Haustüre niedergeschlagen haben soll und wer für die Messerstiche verantwortlich ist. Der Sohn selbst wird als Geschädigter und als zugelassener Nebenkläger in dem auf mehrere Wochen terminierten Verfahren keinerlei Aussagen machen. Er habe, so informierte gestern die Vorsitzende Richterin, im Vorverfahren bereits falsche Angaben gemacht – und sitzt deswegen in Untersuchungshaft. Um welche falschen Angaben es sich handelt, darüber schweigt sich die Strafkammer des Landgerichts aus.

Vor der Haustür angegriffen

Der Vater gibt an, der Sohn habe sich an dem Tatabend zum Sport verabschiedet, und verließ das Haus in der Dorfwiesenstraße in Kornwestheim. Der Vater will gesehen haben wie drei bis vier schwarz gekleidete, mit Kapuzen unkenntliche gemachte Männer vom Fahrzeug des Sohnes wegrannten. Der Sohn sei trotz der Verletzungen weggefahren. Später sei er gekommen, habe neue Kleidung angehabt und ging an Krücken. Er habe gesagt, er sei zur medizinischen Versorgung in der Klinik in Ludwigsburg gewesen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 26-Jährige kurdische Wurzeln habe, und die fünf Angeklagten zur inzwischen in Baden-Württemberg verbotenen Rockergruppe Osmanen Germania BC gehören und eine Art Abrechnung praktiziert hatten. Dazu selbst wisse das Opfer mehr, sagt einer der Anwälte. Er wisse sogar, wer hinter dem Überfall steht. Dazu soll er bei der Polizei Angaben gemacht haben. Nach der Anklage sollen ihn die Beschuldigten damals ausspioniert, ihm aufgelauert und gepackt haben, und in Tötungsabsicht (Anklage) Schläge auf Kopf und Körper verabreicht sowie zuletzt mit einer scharf geschliffenen Machete auf ihn eingestochen haben. Bis weit in den Januar hinein wird das Gericht den Fall noch verhandeln. Parallel läuft der Prozess gegen den harten Kern der Osmanen Germania im Stammheimer Gerichtssaal. Hier soll Ende Februar ein Kronzeuge aus der Türkei einreisen, der als Haupttäter bezeichnet wird.