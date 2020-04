Drei Wertstoffhöfe der Abfallverwertungsgesellschaft Ludwigsburg (AVL) bieten in der Corona-Krise aktuell einen Notbetrieb an. Laut Internetseite „für dringende Anlieferungen“. Ein Besuch auf dem Hof im Ellental in Bietigheim zeigt schnell: 2Dringend“ ist Auslegungssache.

Gegen 11 Uhr gibt es an diesem Mittwoch so etwas wie eine kleine Ruhephase auf dem Wertstoffhof im Ellental: Die Autos stehen mal nicht bis auf die Straße. Thomas Menges, Leiter der Wertstoffhöfe im Kreis, und AVL-Geschäftsführer Tilman Hepperle beobachten das Treiben sichtlich zufrieden. Denn ihr Notbetrieb laufe gut – wie auch auf den beiden anderen geöffneten Wertstoffhöfen in Kornwestheim und Steinheim. Allerdings müssen die Kunden teilweise mit langen Wartezeiten rechnen.

Das hat mehrere Gründe: Zum einen sei die Zeit um die Osterferien traditionell stark frequentiert – in diesem Jahr, wo viele Leute zum Beispiel wegen Kurzarbeit viel zu Hause sind besonders Viele. Zudem ist wegen der Abstandsregelung immer nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen auf dem Gelände zulässig. „Unser oberstes Gebot ist es, die Kontakte so weit wie möglich einzuschränken – für die Kunden und für unsere Mitarbeiter“, sagt Geschäftsführer Hepperle, „aber wir wollen gleichzeitig auch da sein für die Kunden.“

Eigentlich vor allem für die, die den Gang zum Wertstoffhof nicht verschieben können – wegen Umzügen oder Wasserrohrbrüchen. So steht auch auf der Internetseite sowie auf den Flyern, die an die Wartenden verteilt werden: „Bitte nur anliefern, wenn dringend Bedarf besteht.“ Was das bedeutet, legen die Leute flexibel aus. Eine Frau entsorgt die nicht mehr benötigten Fahrräder ihrer Kinder, ein anderer die alten Skier. Wieder andere bringen kofferraumweise Verpackungsmaterial, das eigentlich auch in die grünen Tonnen verteilt werden kann. Ebenfalls ein typisches Phänomen zu Ostern wegen der Geschenke. „In diesem Jahr vielleicht noch verstärkt, weil sich die Leute mehr schicken lassen“, erklärt Menges. Schließlich haben die meisten Läden zu.

„Für die Bürger sehr wichtig“

Kontrolliert, was nun tatsächlich dringend ist, wird aber nicht. Denn das könne je nach Lebenslage ganz unterschiedlich sein. „Grundsätzlich darf aktuell trotzdem jeder anliefern, der das Bedürfnis hat“, so Hepperle. Und Menges ergänzt: „Das war uns für die Bürger sehr wichtig.“ Schließlich suchen in Zeiten von Corona auch viele Menschen nach einer Beschäftigung – Ausmisten gehört da traditionell dazu.

Das hat auch Evangelos Kyparissis getan: „Ich habe Zwangsurlaub. Da macht man eben so was. Er musste allerdings eine Ehrenrunde drehen, denn er war mit Anhänger gekommen. Im aktuellen Notbetrieb ist das nicht erlaubt (siehe auch Infobox). Doch der Bietigheim-Bissinger nimmt’s gelassen: „Ist eben alles anders im Moment.“

Gegen Ende des Notbetriebs um 12 Uhr wird die Schlange wieder länger. Im Ellental ist das, wie an den anderen Not-Standorten kein größeres Problem. „Wir haben bewusst Höfe gewählt, bei denen eine geringe Verkehrsproblematik herrscht, sodass bei Rückstau kein verkehrschaos ausbricht.

Allgemein habe sich in der zweiten Osterwoche schon wieder alles entzerrt. In der ersten Ferienwoche hatte immer nur ein Auto auf den Wertstoffhof dürfen. „Zwei Stunden, das gibt es sonst nie“, sagt ein Mitarbeiter, der gerade die nächsten Autos einweist. Deshalb hat die AVL diese Regel gelockert: Wenn die Anlieferer in verschiedene Container einwerfen, dürfen auch mehrere Fahrzeuge gleichzeitig aufs Gelände. Um das zu koordinieren sind die Mitarbeiter zu dritt, anstatt regulär zu zweit, im Einsatz. Einer passt die Autos bereits vorne am Tor ab, die zwei anderen unterstützen beim Ausladen – aber nur verbal. Denn wegen der Abstandsregelung dürfen sie aktuell nicht mit anpacken.

Zu Beginn der Kontaktsperre hatten die Wertstoffhöfe sogar gänzlich geschlossen. „Wir sind komplett überrannt worden“, berichtet Hepperle. Von Beginn an sei aber klar gewesen: „Wir müssen wieder ans Netz gehen.“

Für die Kontrolle, dass auch alles in die richtigen Container geworfen wird, sei der Notbetrieb aber nicht unbedingt von Nachteil: „Jetzt sehen wir vielleicht sogar mehr, weil nicht so viele Menschen auf einmal auf dem Gelände sind“, meint Menges.

Wertstoffhöfe im Notbetrieb

Die Wertstoffhöfe Ellental in Bietigheim, Wasserturm in Kornwestheim und Bottwartal in Steinheim haben im aktuellen Notbetrieb von Montag bis Freitag, von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Ebenfalls offen hat das privat betriebene Hofgut Mauer in Korntal-Münchingen. Offiziell für dringende Anlieferungen wie Umzüge, Wasserschäden, Wohnungsauflösungen oder für Gewerbetreibende geöffnet. Wer kann, sollte seinen Sperrmüll aktuell zu Hause lagern. Anlieferer müssen längere Wartezeiten in Kauf nehmen, dürfen das Gelände nur nach Aufforderung des AVL-Personals befahren und müssen einen Abstand von mindestens zwei Metern zueinander halten. Außerdem sind nur Autos ohne Anhänger erlaubt, ebenso keine Transporter. Von Privatkunden angenommen werden aktuell Flach und Rund, Möbelholz, Altmetall, Elektrogeräte und Sperrmüll. Für allen andere Fraktionen, und Gewerbetreibende können unter Telefon (07141) 9565205 Termine vereinbaren. Für die Abfuhrtermine für Sperrmüll gilt aktuell Ähnliches: Am besten nur in Notfällen. Die Wartezeit beträgt hier vier bis sechs Wochen. msc