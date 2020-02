Die Bundesregierung hat ihren Entwurf für eine Grundrente beschlossen. Wer mindestens 33 Jahre lang Beiträge für Beschäftigung, Erziehung oder Pflege geleistet hat, soll davon profitieren können. Im Startjahr 2021 soll die Grundrente die Steuerzahler 1,3 Milliarden Euro kosten. Die maximale Höhe des Aufschlags soll bei mehr als 400 Euro liegen. Im Schnitt beträgt sie 83 Euro.

Damit die Pläne Gesetz werden, müssen Bundestag und Bundesrat noch zustimmen. Den vollen Aufschlag erhält nur, wer als Rentner maximal 1250 Euro pro Monat bekommt. Bei Ehepaaren und Lebenspartnern liegt die Grenze bei 1950 Euro. Die BZ hat Caritas und Diakonieverband im Kreis nach ihrer Einschätzung zur Grundrente gefragt:

Wie bewerten Sie den Entwurf?

Hendrik Rook, Leiter der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz begrüßt den Entwurf grundsätzlich. „Die Grundrente trägt auch dazu bei, das Vertrauen der Beitragszahler in die gesetzliche Rentenversicherung zu stärken. Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass sie – auch bei unterdurchschnittlichem Einkommen – abgesichert sind“, erklärt Rook. Dies sei für den Zusammenhalt der Gesellschaft von grundlegender Bedeutung.

Ebenfalls zu begrüßen sei es, wenn mehr ältere Menschen keine Grundsicherung im Alter beantragen müssen. „Allerdings ist der Begriff Grundrente eher irreführend. Es handelt sich nicht um eine Grundabsicherung für alle oder wenigstens sehr viele, sondern es ist eine zusätzliche Leistung für eine bestimmte, eng umrahmte Zielgruppe“, so Rook. Ähnlich sieht es auch sein Kollege Martin Strecker, Geschäftsführer des Kreisdiakonieverband Ludwigsburg. „Das betrifft nur einen kleinen Teil der Menschen“, sagt er. In unserer Region greifen derartig pauschal gestaltete Leistungen meist zu kurz, meint Rook. Aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten seien Zuschüsse nicht gleichsam armutssicher wie anderswo. Rook und Strecker eint die Kritik, dass mit der Grundrente nicht an alle Menschen mit Lücken in der Erwerbsbiografie gedacht wurde. Es müsse noch mehr für die Armutsprävention getan werden. Strecker zeigt sich überzeugt, dass die große Welle der Altersarmut erst noch komme, weil viele mit Minijob und zu geringem Lohn in einigen Jahre erst in das Rentenalter kommen.

Bei wie vielen Menschen wird sich im Kreis dadurch etwas verändern?

„Wenn man die Zahlen der Bundesregierung ernst nimmt und tatsächlich 1,3 Millionen Menschen von dieser Leistung profitieren, wären dies im Landkreis zwischen 8000 und 9000 Menschen“, sagt Rook. Das wäre keine geringe Zahl, wobei die Zuschläge teilweise auch sehr klein seien. Angesichts der geringen Renten sei aber jeder Euro mehr willkommen. Für Strecker ist ein großes Problem bei Altersarmut der Wohnungsmarkt. In der Beratung des Diakonieverbands sei die Wohnungsnot ein beherrschendes Thema. Auf diesem Sektor verspricht er sich auch durch vereinzelt erhöhte Rentenbezüge keine Entspannung, er geht eher vom Gegenteil aus, dass es in den nächsten Jahren noch viel schlimmer werde.

Was würde sich für die Caritas und Diakonie und ihr Angebot im Kreis durch die Grundrente verändern?

Beide, Rook und Strecker, rechnen nicht mit großen Veränderungen bei den Beratungsangeboten im Kreis. „Menschen suchen unsere Sozialberatung auf, weil sie mit ihrem geringen Einkommen oder die zu geringen staatlichen Transferleistungen in besonderen Lebenssituationen nicht auskommen. Dies hängt aber nicht nur von der Einkommensseite ab, sondern hat auch viel mit außerordentlichen Lebensschicksalen und besonderen Belastungen zu tun“, sagt Rook. Gerade in solchen Situationen seien die geringen Beträge nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.