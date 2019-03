Die Sonne scheint, der Frühling hat begonnen. Wer jetzt noch keinen Garten sein eigen nennt, muss sich sputen. Denn jetzt ist höchste Zeit, einen neuen Garten anzulegen, sagt Martina Rist, Gartenbauberaterin am Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich Obst- und Gartenbau. Den Garten an sich, seinen Boden und seine Lage kann man nicht verändern, die Beschaffenheit des Bodens aber verbessern, so Rist.

Gärtnern sei keine Wissenschaft, man brauche nur Neugierde, Lust und ein bisschen Zeit. Aber sie rät zu zwei essenziellen Dingen im neuen Garten: Einem Kompost und Mulchen. „Was man anbaut, ist jedem selbst überlassen, da muss man experimentieren“, sagt die Gartenfachfrau. Auch ob gerade Beete, runde Flächen, eingefasste Beete oder Hochbeete sei dem Geschmack des Gärtners überlassen.

Sie empfehle aber Mischkultur, also die Mischung der Sorten innerhalb der Reihen oder nebeneinander, das tue den Pflanzen gut, Schädlinge hätten es schwer, sich zu verbreiten und die Fläche werde optimal ausgenutzt, Unkraut bilde sich weniger. „Hier hilft auch das Mulchen, also das Aufbringen von Rasenschnitt, Blättern oder beispielsweise Erbsen- oder Bohnenkraut auf den Gemüsebeeten, dann wird das Unkraut zurückgedrängt und der Boden trocknet nicht so schnell aus“, sagt Martina Rist.

Zudem sei es schöner und effektiver, wenn zwischen den Gemüsereihen Blumen wachsen. Zum Thema Unkraut hat Martina Rist eine klare Meinung: „Das Unkraut jäten wird meist überbewertet. Es ist hauptsächlich ein ästhetischer Faktor, so viel Konkurrenz zu den Gemüsepflanzen ist es gar nicht, und wenn man mulcht, hat man auch weniger Unkraut.“

War der Garten bisher eine Wiese mit vielen Blumen, dann bietet sich an, so die Gartenfachfrau, die Kräuter unterzuarbeiten. War er ein Rasen oder eine Wiese mit viel Unkraut, dann muss man die Soden entfernen und auf den Kompost werfen. Überhaupt gehört, so Martina Rist, der Kompost gleichzeitig mit dem Garten angelegt. Auch zu dem Streitthema umgraben oder nicht umgraben hat Martina Rist eine Meinung: „Man muss nur lehmigen Boden umgraben und nur, wenn es im Winter eine lange Frostperiode gab, um die Frostgare aufzubrechen und die Erde krümeliger zu machen.“ Umgraben aber nicht im Herbst, sondern erst nach dem Winter.

Gründüngung empfohlen

Rist weiß, im Kreis Ludwigsburg sind die Böden eher lehmig, deshalb empfiehlt sie Neugärtnern erst einmal die Gründüngung, zumindest in einem Teil des Gartens. Die Pflanzenwurzeln lockern den Boden und bringen Nährstoffe. Durch die organische Substanz werde das Bodenleben gefördert sowie die Artenvielfalt. Sie kann auch als Mulchdecke benutzt werden.

Sonnig soll der Garten sein, da fast jede Gemüsesorte viel Sonne braucht. Auch die Größe des Grundstücks darf man nicht unterschätzen und wissen, ob man den Garten zur Selbstversorgung nutzen will oder nur zur Ergänzung des Speiseplans. Bodenproben, so Rist, seien alle paar Jahre sinnvoll, um einer Überdüngung entgegen zu wirken. Sie empfiehlt aber im eigenen Garten, wo es nicht auf die Menge des Ertrags ankommt, hauptsächlich organisch zu düngen. Angebaut werden darf, so Rist, was gefällt oder schmeckt. „Jedes Gartenjahr ist anders, was im letzten Sommer nicht wuchs, kann jetzt in Hülle und Fülle kommen. Aus Misserfolgen lernt man.“ Viele Gärtner sind jetzt schon dabei, ihr eigenes Gemüse aus Samen heranzuziehen. Es gibt aber auch eine große Auswahl an Tomaten-, Paprika-, Gurken- oder Kohlpflanzen zu kaufen. „Ich finde zum Gärtnern gehört das Experimentieren“, sagt Martina Rist.