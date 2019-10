Kann die Klimakatastrophe noch verhindert werden, fragen die Akademietag Bietigheim-Bissingen in diesem Jahr (die BZ berichtete). Vor den beiden ganztägigen Veranstaltungen zu dem Thema am 5. und 6. November steht am kommenden Montag, 21. Oktober, ab 19 Uhr, zunächst eine Auftaktveranstaltung an, die kostenlos ist. Franz Alt wird im Kronenzentrum das Motto der diesjährigen Akademietage anreißen und will gleichzeitig ausführen, wie die Energiewende alle zu Gewinnern machen kann.

Der BZ verrät der Journalist und Buchautor worauf sich die Zuhörer am kommenden Montag freuen können. „Klar können wir die Klimakatastrophe noch verhindern“, sagt der 81-jährige Badener. Die Frage sei nur, ob das auch gelinge, denn es sei ein „Kampf zwischen Homo sapiens und Homo Dummkopf und gerade hat man den Eindruck Homo Dummkopf gewinnt“, formuliert es Alt, dem man im Gespräch anmerkt, dass er auch im hohen Alter noch rund 100 Vorträge hält – seine Antworten kommen wie aus der Pistole geschossen und sind mit viel Vehemenz vorgetragen.

20 Jahre lang moderierte er für den Südwestfunk das politische Magazin Report. Er war auch Leiter der ersten Zukunftsredaktion des Südwestrundfunks und weiterer TV-Formate. Der vielfach ausgezeichnete Journalist schreibt jährlich etwa zwei Bücher, die seine Weltanschauung als überzeugter Christ und dem daraus folgenden Drang die Schöpfung zu erhalten wiedergeben.

Seit mehreren Jahrzehnten setzt er sich für Wind- und Solarenergie ein um den menschengemachten Klimawandel zu stoppen. Das es nun politische Kräfte gibt, die diesen immer noch abstreiten, hält er für absurd. „Es gibt keinen Streit in der Wissenschaft, nur einige Idioten streiten“, sagt Alt. Er versteht es zu Pointieren und dennoch wolle er positiv in die Zukunft blicken. Deshalb wolle er auch darstellen wie die Energiewende alle zu Gewinnern machen könne. Auch in der Autoregion Stuttgart? „Die deutsche Industrie war einmal Weltklasse“, lautet das vernichtende Urteil. Gerade was erneuerbare Energien angehe, habe man aber den Anschluss verloren. Gerne nenn Alt das Beispiel einer chinesischen Stadt in der es nur noch E-Busse gebe, wohingegen deutsche Autobauer die Verkehrsunternehmen gar nicht mit so vielen Fahrzeugen beliefern könnten.

Ganz eklatant findet Alt auch, dass „20 Millionen Häuser“ ohne Solarzellen auf dem Dach auskommen, dabei liefere die Sonne viel mehr Energie, als man derzeit verbrauche. Zudem komme der Kohleausstieg viel zu spät und die Argumentation, dass 20 000 Jobs damit verlorengingen lässt er nicht gelten. Durch die falsche Politik der vergangenen Jahre sei dagegen ein Vielfaches dessen an Jobs in der Windenergie und Solarbranche schon verlorengegangen.

Dass nach jahrzehntelanger eigener Arbeit erst durch die junge Schwedin Greta Thunberg ein gesellschaftlicher Wandel im Kampf gegen den Klimawandel zu beginnen scheint, stört Alt nicht. „Greta konnte erst durch die vielen Kämpfer vor ihr der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt“, sagt Alt. Er zeigt sich begeistert von der Persönlichkeit und der Beharrlichkeit der Schwedin, wie er auch generell den Elan der jungen Generation lobt. „Sie müssen uns Alte mitreißen, weil sie es alleine nicht schaffen“, meint Alt. Schließlich sei Deutschland eine Rentnerrepublik und erst wenn auch seine Generation gegen den Klimawandel kämpfe, sei die Chance etwas zu bewirken sehr groß.

Dass sich die Veranstalter der Akademietage dieses Jahr den Klimawandel zum Thema genommen haben findet Alt sehr gut. Und auch, dass ein Mann wie Fritz Vahrenholt zu Wort komme begrüße er. Vahrenholt gilt als Skeptiker der These des komplett menschengemachten Klimawandels. Vahrenholt kenne er noch aus einer Zeit als dieser genau anders argumentiert habe, das habe sich dann aber geändert, als er auf die Gehaltsliste eines Energiekonzern gerückt sei.