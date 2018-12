Ätzende Bildchen

knz

Der erste Schnee und Weihnachten. Es gibt sicherlich kaum etwas, was fotografisch ätzender in den sozialen Medien im weltweiten Netz veröffentlicht wird. Schnee auf dem winterlichen Balkontisch, Schnee auf dem geparkten Auto, erste Spuren im Schnee, Tanne, Apfelbaum, Konifere, Weinrebe... alle mit Schnee. Man will es einfach nicht sehen, und trotzdem meinen die vermeintlichen FB-Freunde, sie würde ihren Freundeskreis mit diesen Fotos erfreuen. Nein, tun sie nicht. Genauso wenig erfreuen sie mit Handybildchen von ihren Weihnachtsbäumen, die zudem meist zu dunkel und verwackelt sind. Zumal es völlig unverständlich ist, dass bereits ab zweiten Advent geschmückte Christbäume in der Stube stehen. Traditionell wird der Christbaum zum Christfest, das heißt frühestens am Vortag des Heiligen Abends geschmückt, und dann hat man glücklicherweise keine Zeit mehr die Bäumchen im Internet zu platzieren.