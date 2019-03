Verkehr A 81: Zwei Menschen sterben bei Unfällen

Landkreis Ludwigsburg / bz

Bei einem schweren Verkehrsunfall am späten Mittwochabend kurz vor 23 Uhr auf der A 81 Heilbronn-Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim ist ein 68-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Ein weiterer Mensch starb am Donnerstagmorgen als Beifahrer in einem Auto, das auf den aus dem ersten Unfall resultierenden Stau auffuhr.

Wie die Polizei mitteilt, war beim ersten Unfall am Mittwochabend der 62-jährige Fahrer eines Sattelzuges auf dem rechten der drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs. Vom Parkplatz „Kälbling“ fuhr ein Autofahrer auf die Autobahn und der 62-Jährige wechselte daher auf den mittleren Fahrstreifen. Der nachfolgende 68-Jährige fuhr mit seinem Audi mit vermutlich hoher Geschwindigkeit auf den bereits vollständig auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Sattelzug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi ausgehoben, prallte gegen die Mittelleitplanke und dort gegen den Pfeiler einer Schilderbrücke.

Der Autofahrer wurde laut Polizei aus seinem Fahrzeug auf die Richtungsfahrbahn Heilbronn geschleudert und starb noch am Unfallort. Für die weiteren Ermittlungen hat die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn einen Sachverständigen hinzugezogen.

Vollsperrung bis 4.30 Uhr

Aufgrund des Unfalls wurde die A 81 in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt und der Verkehr an den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim ausgeleitet. Die Fahrbahn Richtung Heilbronn war nach Abschluss der Bergungsarbeiten ab 4.30 Uhr am Donnerstag wieder befahrbar. Die stark beschädigte Schilderbrücke in Richtung Stuttgart musste nachdem sie überprüft wurde, von einem Techniker abgebaut werden, da die Sicherheit sonst nicht gewährleistet werden konnte. Das hatte eine Vollsperrung in Richtung Stuttgart zur Folge, die für lange Staus auf der Autobahn sorgte. Für die Unfallaufnahme und Verkehrsteuerung waren neun Streifenbesatzungen der Polizeipräsidien Ludwigsburg und Heilbronn eingesetzt. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Ludwigsburg und 21 Einsatzkräfte der Feuerwehr Mundelsheim unterstützten die Bergungs- und Reinigungsarbeiten. Die Arbeiten an der Unfallstelle wurden um 9.30 Uhr abgeschlossen und die Sperrung aufgehoben.

Zweiter Unfall mit Todesfolge

Der durch den ersten Unfall und die Aufräumarbeiten ausgelöste Stau wurde einer weiteren Person zum Verhängnis. Das Stauende übersah gegen 8 Uhr ein Autofahrer, der in Richtung Stuttgart unterwegs war. Zwischen den beiden Anschlussstellen Weinsberg/Ellhofen und Untergruppenbach fuhr dieser, vermutlich ungebremst, in das Stauende, teilt die Heilbronner Polizei mit. Dabei wurde der Wagen unter den Auflieger eines Sattelzuges geschoben. Bei dem heftigen Aufprall wurde der Beifahrer getötet und der Fahrer des Autos schwer verletzt. Der Fahrer des Lkw verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Obwohl der Verkehr über den Standstreifen an dem Unfall vorbeigeleitet werden konnte, kam es zu einem kilometerlangen Stau im dortigen Bereich der A 81. Ein Gutachter wurde beauftragt und hinzugezogen, um die Unfallursache zu klären.